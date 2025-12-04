No Todo es Futbol

Selección de Honduras de Socca pelea su pase de ronda en el Mundial, pero se regresaría por falta de apoyo económico

La delegación hondureña en Cancun, México, en caso de avanzar de ronda en el Mundial de Socca, se regresaría sin jugar porque no tienen con qué sufragar los gastos.

2025-12-04

La Selección de Honduras de socca comenzó con buen pie su participación en el Mundial que se juega en Cancún, México, logrando un importante triunfo frente a Marruecos 3-1 el pasado domingo. Este gane fue un aliciente para el equipo, que mostró compromiso y buena técnica en su debut. Esos puntos sumados alientan la posibilidad de avanzar a la siguiente fase.

Sin embargo, en la segunda jornada del torneo, la situación cambió. Honduras se midió a Hungría y sufrió una derrota 1-0 en la fase de grupos. El equipo mostró resistencia, pero no logró revertir el marcador ante un cuadro europeo que impuso condiciones. Esta derrota obliga a los hondureños a buscar un resultado favorable en la última jornada para no quedar eliminados.

Este jueves, la selección hondureña se prepara para cerrar la fase de grupos enfrentando a Brasil, uno de los favoritos del torneo. El partido está programado para las 6:00 pm, hora de Honduras, y será decisivo para las aspiraciones del equipo en la competencia. Con la clasificación en juego, el plantel deberá demostrar concentración y esfuerzo para superar a un rival de gran nivel.

Si Honduras derrota a Brasil, clasifica a la siguiente ronda.

Pese a la oportunidad de clasificar, la delegación hondureña enfrenta un problema grave: la falta de recursos económicos para mantenerse en el Mundial. El vuelo de regreso está programado para el viernes, apenas unos días después del partido contra Brasil. En caso logren avanzar de ronda, la situación del equipo podría complicarse aún más, pues no contarán con fondos suficientes para continuar su estadía.

"Esperamos hacer una hazaña avanzando contra Brasil, pero en el trayecto nos encontramos con un problema ya que no tenemos recursos para seguir en Cancún y poder disputar este Mundial y tener los recursos como alimentación, hospedaje y transporte, eso nos limita para poder seguir en el Mundial. Si le ganamos a Brasil, no podremos jugar la siguiente fase", dice el técnico Alexander Paz a DIEZ.

La delegación ha expresado su preocupación ante esta situación y espera que algún patrocinador pueda surgir para brindar apoyo económico. Sin este respaldo, la participación de Honduras en el torneo podría verse limitada, afectando no solo al equipo sino también al crecimiento de esta disciplina en el país. La urgencia del apoyo financiero se convierte en el principal tema a resolver en las próximas horas.

Honduras tiene un triunfo y una derrota en el Mundial de Socca.

Mientras tanto, los jugadores y el cuerpo técnico mantienen la esperanza y el compromiso de representar a Honduras con dignidad en el torneo. El apoyo de un poco sector de la afición, pero sobre todo de la familia, los motivan a seguir luchando, tanto dentro como fuera del campo, para hacer historia en esta competencia internacional de socca.

Gustavo Roca
Gustavo Roca
Periodista

Licenciado en Comunicaciones y Publicidad. Periodista deportivo desde 2010 y en Diario DIEZ desde 2014 cubriendo la sección de Centroamérica, Legionarios, Liga y Selección Nacional de Honduras.
