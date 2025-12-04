Selección de Honduras de Socca pelea su pase de ronda en el Mundial, pero se regresaría por falta de apoyo económico

La Selección de Honduras de socca comenzó con buen pie su participación en el Mundial que se juega en Cancún, México, logrando un importante triunfo frente a Marruecos 3-1 el pasado domingo. Este gane fue un aliciente para el equipo, que mostró compromiso y buena técnica en su debut. Esos puntos sumados alientan la posibilidad de avanzar a la siguiente fase.

Sin embargo, en la segunda jornada del torneo, la situación cambió. Honduras se midió a Hungría y sufrió una derrota 1-0 en la fase de grupos. El equipo mostró resistencia, pero no logró revertir el marcador ante un cuadro europeo que impuso condiciones. Esta derrota obliga a los hondureños a buscar un resultado favorable en la última jornada para no quedar eliminados.

Este jueves, la selección hondureña se prepara para cerrar la fase de grupos enfrentando a Brasil, uno de los favoritos del torneo. El partido está programado para las 6:00 pm, hora de Honduras, y será decisivo para las aspiraciones del equipo en la competencia. Con la clasificación en juego, el plantel deberá demostrar concentración y esfuerzo para superar a un rival de gran nivel.