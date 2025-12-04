Selección de Honduras de Socca pelea su pase de ronda en el Mundial, pero se regresaría por falta de apoyo económico

La <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/notodoesfutbol/honduras-mundial-socca-2025-cancun-escuadra-catracha-grupo-brasil-ronaldinho-OA28393379" target="_blank">Selección de Honduras de socca</a></b> comenzó con buen pie su participación en el Mundial que se juega en Cancún, México, logrando un importante triunfo frente a <b>Marruecos </b>3-1 el pasado domingo. Este gane fue un aliciente para el equipo, que mostró compromiso y buena técnica en su debut. Esos puntos sumados alientan la posibilidad de avanzar a la siguiente fase.Sin embargo, en la segunda jornada del torneo, la situación cambió. <b>Honduras </b>se midió a <b>Hungría </b>y sufrió una derrota 1-0 en la fase de grupos. El equipo mostró resistencia, pero no logró revertir el marcador ante un cuadro europeo que impuso condiciones. Esta derrota obliga a los hondureños a buscar un resultado favorable en la última jornada para no quedar eliminados.Este jueves, la selección hondureña se prepara para cerrar la fase de grupos enfrentando a <b>Brasil</b>, uno de los favoritos del torneo. El partido está programado para las 6:00 pm, hora de Honduras, y será decisivo para las aspiraciones del equipo en la competencia. Con la clasificación en juego, el plantel deberá demostrar concentración y esfuerzo para superar a un rival de gran nivel.