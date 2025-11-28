La Selección Hondureña de Socca está lista para representar al país en el Mundial de Cancún 2025, pese a la falta de apoyo institucional. Los guerreros catrachos se preparan para competir en el Campeonato Mundial de este deporte, que se llevará a cabo en México. El grupo de jugadores emprenden este día un viaje con orgullo y compromiso con el que los jugadores y el cuerpo técnico afrontan este importante torneo internacional. El equipo ha tenido que enfrentar serias dificultades debido a la ausencia de apoyo de parte de la empresa pública y privada, quienes no han brindado ningún tipo de respaldo a la delegación hondureña.

Ante esta falta de apoyo institucional, la única ayuda que la selección ha recibido proviene de la marca deportiva hondureña Goca Sports, que ha puesto su confianza en el proyecto y ha extendido su respaldo para que los jugadores puedan representar al país. Honduras forma parte del Grupo H, uno de los más competitivos del certamen, compartiendo encuadre con Hungría, Brasil y Marruecos, dos de los favoritos. El equipo catracho hará su debut el 30 de noviembre a las 2:00 PM contra los marroquíes, un partido clave para iniciar con fuerza la fase de grupos. Su segundo encuentro será el 1 de noviembre a las 6:00 PM frente a Hungría, un rival de tradición en el socca internacional. Finalmente, Honduras cerrará la fase de grupos enfrentando a la poderosa Brasil el 4 de noviembre a las 7:00 PM, en un duelo que pondrá a prueba la capacidad y carácter del equipo nacional. En Brasil aducen que Ronaldinho podría ser parte del equipo. A pesar de las limitaciones económicas y logísticas que implica competir sin apoyo necesario, como es característico en las demás categorías deportivas, la Selección Hondureña de Socca mantiene firme su compromiso de representar a Honduras con dignidad, esfuerzo y orgullo.