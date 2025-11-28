Honduras, al Mundial de Socca 2025 en Cancún: La escuadra catracha, en el grupo de la Brasil de Ronaldinho

La <b>Selección Hondureña de Socca</b> está lista para representar al país en el <b><a rel="nofollow noopener noreferrer" href="https://en.wikipedia.org/wiki/Socca_World_Cup" target="_blank">Mundial de Cancún 2025</a></b>, pese a la falta de apoyo institucional. Los guerreros catrachos se preparan para competir en el Campeonato Mundial de este deporte, que se llevará a cabo en México.El grupo de jugadores emprenden este día un viaje con orgullo y compromiso con el que los jugadores y el cuerpo técnico afrontan este importante torneo internacional. El equipo ha tenido que enfrentar serias dificultades debido a la ausencia de apoyo de parte de la empresa pública y privada, quienes no han brindado ningún tipo de respaldo a la delegación hondureña.