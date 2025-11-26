Mariano Gómez, expelotero hondureño: "Mauricio Dubón será el próximo shortstop de todos los días de los Bravos de Atlanta"

Mariano Gómez, presidente de la Federación de Béisbol de Honduras y uno de los amigos más cercanos de Mauricio Dubón, habla de la trascendencia que le da al país el hecho de tener en Honduras un pelotero de élite, ganador dos vences de un guante de oro. Gómez, quien en su época profesional jugó con los Bravos de Atlanta en la Triple A, la categoría previa para las grandes ligas, comenta que se siente emocionado de ver que su amigo, defenderá la camisa que él portó hace 15 años en la gran carpa. El expelotero revela que Mauricio Dubón ahora será el dueño del "Shortstop" de los Bravos, una de las posiciones en la que mejor se desempeña, pero conociendo su versatilidad en el diamante, en cualquier posición será referente. Cuenta lo que le dijo Mauro el día que fue anunciado en Atlanta. LA ENTREVISTA — Mariano, tu como presidente de la Federación de Béisbol de Honduras, cómo está el deporte de la pelota chica en Honduras en estos momentos?

Me imagino que tú también tienes proyectos.Bueno, primero que todo agradecerles por la oportunidad. Contento, venimos saliendo de unos Juegos Centroamericanos donde el béisbol obtuvo un tercer lugar, una medalla bien merecida y esperamos que el béisbol siga levantando nivel como ha estado. Ya empezamos a tener las finales de las ligas menores a nivel nacional y esperando que todo marche bien en estas elecciones para poder continuar con los torneos regulares. — Actualmente, San Pedro Sula había sido una cuna muy buena para el béisbolista y dicho eso nace Mauricio Dubón. Para reactivarlo completamente en categorías, ¿hay un plan para que vuelva otra vez como estábamos en años anteriores?

Estamos trabajando en eso. Lastimosamente, a veces los recursos económicos son limitados para esta disciplina. Hacemos maravillas con un presupuesto raquítico para un deporte que siempre mueve masas, mueve varias cantidades de niños. Pero hemos estado trabajando con las ligas, donde hemos estado como federación apoyándoles con los recursos económicos que corresponden según la ley y con la cantidad de pelotas que ellos pueden necesitar para poder desarrollar sus torneos.Ya tenemos los torneos en Tegucigalpa finalizando, los torneos en Olancho, San Pedro Sula y, como mencionaba, San Pedro Sula ha sido una cuna importante para el béisbol menor donde nacen nuestros grandes ligas como Mauricio. Y estamos esperando que salgan por ahí nuevos prospectos para que nos sigan representando en el mejor béisbol del mundo.

— ¿Cómo ves el cambio de Mauricio Dubón en Grandes Ligas?

Pasa a los Bravos, un equipo del que tenés buenos recuerdos porque hiciste el triple A en el 2010.De verdad que sí. Estuve ahí en la organización de los Bravos de Atlanta. Creo que fui de los primeros que le mandé una foto a Mauro enviándole la camisola y me dijo “mandámela”. Entonces le dije a él que va a una buena organización. Ya Mauro está en un nivel donde él va a ser bien recibido. De verdad que lo hemos conversado porque está llegando aquí al campo, a la organización Rangers, lo hemos conversado y esto es para bien. Él va a ser el próximo shortstop de todos los días de los Bravos de Atlanta y ya vamos a poder disfrutar de Mauro en esa posición. — Él ha jugado más en Astros que en los Gigantes; el desempeño y el rendimiento que tenga va a ser clave porque Bravos es una organización que pelea títulos.

Sí, la verdad que sí. Él en este momento ya iría a los Bravos como un jugador de todos los días... Esa es la oportunidad que los Bravos de Atlanta le van a dar. Y si no, todavía queda ese “as bajo la manga”, que es ser un jugador utility. Mauro es de los mejores utilities que tiene Grandes Ligas en este momento, y eso lo hace venderse fácilmente a estas organizaciones. — Para Honduras, ¿qué significa tener un doble Guante de Oro, como lo que ha logrado Mauricio Dubón?

Mira, a veces para nosotros los que somos amigos cercanos de él, lo vemos como otra persona, otro amigo más. Pero entendemos la magnitud. Él no vende esa magnitud de que es un Guante de Oro, de que es un Grandes Ligas. Mauro viene al campo a entrenar normal, a estar conversando con nosotros y con los muchachos. Pero los que hemos estado en el ámbito sabemos lo que significa ser un Guante de Oro, y sobre todo hondureño, pues muy pocas veces hay esa oportunidad de tener jugadores de nuestro país en un deporte élite y que sobresalgan como él sobresale.

— Que tengamos un Guante de Oro en Honduras y no se le dé la magnitud que merece, ¿es por falta de ADN beisbolero? Porque si fuera en Nicaragua, Venezuela, Puerto Rico o Dominicana, estuviera a un nivel top, no crees?

Nosotros bromeamos con Mauricio, y una de las bromas de ayer es que dice: “hasta hacer fila en migración me toca”. Y yo le digo que no creo. Entonces, todavía no tenemos ese ADN beisbolero que realce y también eso le da una ventaja a él, que pueda estar tranquilo en su país, en su casa. Porque el día que nosotros sepamos o valoremos lo que es Mauricio Dubón para este país, a nivel beisbolero y personal, ese muchacho no va a poder salir de su casa. Entonces, es algo que a él le gusta: la tranquilidad. Le gusta pasar desapercibido. Y ustedes como prensa se dan cuenta de que él no busca andar saliendo.