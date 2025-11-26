Mariano Gómez, expelotero hondureño: "Mauricio Dubón será el próximo shortstop de todos los días de los Bravos de Atlanta"

<b>— ¿Cómo ves el cambio de Mauricio Dubón en Grandes Ligas? </b><br />Pasa a los Bravos, un equipo del que tenés buenos recuerdos porque hiciste el triple A en el 2010.De verdad que sí. Estuve ahí en la organización de los Bravos de Atlanta. Creo que fui de los primeros que le mandé una foto a Mauro enviándole la camisola y me dijo “mandámela”. Entonces le dije a él que va a una buena organización. Ya Mauro está en un nivel donde él va a ser bien recibido. De verdad que lo hemos conversado porque está llegando aquí al campo, a la organización Rangers, lo hemos conversado y esto es para bien. Él va a ser el próximo shortstop de todos los días de los Bravos de Atlanta y ya vamos a poder disfrutar de Mauro en esa posición.<b>— Él ha jugado más en Astros que en los Gigantes; el desempeño y el rendimiento que tenga va a ser clave porque Bravos es una organización que pelea títulos.</b><br />Sí, la verdad que sí. Él en este momento ya iría a los Bravos como un jugador de todos los días... Esa es la oportunidad que los Bravos de Atlanta le van a dar. Y si no, todavía queda ese “as bajo la manga”, que es ser un jugador utility. Mauro es de los mejores utilities que tiene Grandes Ligas en este momento, y eso lo hace venderse fácilmente a estas organizaciones.<b>— Para Honduras, ¿qué significa tener un doble Guante de Oro, como lo que ha logrado Mauricio Dubón?</b><br />Mira, a veces para nosotros los que somos amigos cercanos de él, lo vemos como otra persona, otro amigo más. Pero entendemos la magnitud. Él no vende esa magnitud de que es un Guante de Oro, de que es un Grandes Ligas. Mauro viene al campo a entrenar normal, a estar conversando con nosotros y con los muchachos. Pero los que hemos estado en el ámbito sabemos lo que significa ser un Guante de Oro, y sobre todo hondureño, pues muy pocas veces hay esa oportunidad de tener jugadores de nuestro país en un deporte élite y que sobresalgan como él sobresale.