¿Mauricio Dubón, es el deportista hondureño mejor pagado?: los millones que ganará en su nuevo equipo en la MLB

Mauricio Dubón fue premiado como Guante de Oro a Mejor Jugador Utility de la temporada 2025, ya lo había logrado en el 2023. Lo anterior llegó gracias a que jugó en siete posiciones distintas dentro del terreno de juego con un desempeño destacado.A la ofensiva tuvo una temporada regular. En 133 juegos con los Astros en el año 2025, Dubón bateó para un average de .241 con siete jonrones y 33 carreras impulsadas.La motivación principal detrás del traspaso fue en parte financiera, según admitió el gerente general de los Astros, Dana Brown. Houston buscaba reducir su nómina y dar espacio a otras prioridades del equipo en el invierno.