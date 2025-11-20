Mauricio Dubón jugará en su cuarto equipo en las Grandes Ligas: todo lo que tienes que saber de los Bravos de Atlanta

Mauricio Dubón jugará con su cuarto equipo en las Grandes Ligas, y lo hará nada menos que con los Bravos de Atlanta, conjunto que oficializó su fichaje para la temporada 2026 de la Major League Baseball (MLB). El hondureño llega tras dejar una huella profunda con los Astros de Houston, donde fue campeón de Serie Mundial y ganó dos Guantes de Oro como mejor jugador utilitario de la Liga Americana, en 2023 y 2025.

Para entender la historia de los Bravos, lo primero es su nombre. En 1912, cuando James Gaffney adquirió la franquicia, la bautizó como “Braves” (Bravos) en honor a su afiliación con el grupo político Tammany Hall, cuyos miembros eran llamados “bravos” y utilizaban un tocado indígena como emblema. El nombre y la identidad visual del equipo se mantuvieron intactos incluso después de sus mudanzas a Milwaukee y luego a Atlanta, donde hoy son una de las organizaciones más tradicionales de la MLB. El hondureño Dubón llega a un equipo con una rica herencia latinoamericana. A lo largo de su historia han pasado peloteros destacados como Rico Carty, figura dominicana recordada por su poder ofensivo, y Luis González, primer latino en vestir el uniforme de los Bravos en 1912. Entre las grandes estrellas que han marcado la franquicia destacan Andruw Jones, uno de los mejores jardineros centrales de su generación con siete temporadas de 30 o más jonrones, y Chipper Jones, ícono absoluto de Atlanta y miembro del Salón de la Fama. También figura el legendario lanzador Phil Niekro, propietario de 268 victorias y cinco participaciones en el All-Star Game.