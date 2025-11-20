Mauricio Dubón jugará en su cuarto equipo en las Grandes Ligas: todo lo que tienes que saber de los Bravos de Atlanta

El equipo, sin embargo, viene de un año complicado. En 2025, los <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/fotogalerias/mauricio-dubon-hondureno-cosas-saber-bravos-atlanta-grandes-ligas-PP28275219#image-1" target="_blank">Bravos de Atlanta</a> </b>cerraron con un récord de 76-86, quedándose fuera de los playoffs por primera vez en varios años. Esta mala campaña provocó cambios importantes en la gerencia y derivó en el nombramiento de <b>Walt Weiss </b>como nuevo mánager.Weiss, ex Novato del Año en 1988 y campeón de <b>Serie Mundial </b>en 1989, buscará devolverle competitividad al club.Atlanta juega en el <b>Truist Park</b>, inaugurado en 2017 y con capacidad para más de 41,500 aficionados. El estadio fue diseñado para acercar más a los fanáticos al terreno de juego y se ha convertido en uno de los recintos más modernos y atractivos de la liga. Allí también vive <b>Blooper</b>, la mascota presentada en 2017.Con su llegada a Atlanta, <b>Mauricio Dubón </b>suma ahora pasos por <b>Cerveceros de Milwaukee, Gigantes de San Francisco y Astros de Houston </b>y, desde 2026, los <b>Bravos</b>. Su experiencia, versatilidad y estabilidad ofensiva buscan encajar en un equipo que quiere dejar atrás un 2025 para el olvido y volver a competir en la siempre exigente Liga Nacional.