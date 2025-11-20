No Todo es Futbol

Mauricio Dubón jugará en su cuarto equipo en las Grandes Ligas: todo lo que tienes que saber de los Bravos de Atlanta

El beisbolista hondureño dejó su huella en los Astros de Houston, pero ahora tendrá que hacerlo con los Bravos de Atlanta.

    Mauricio Dubón vivirá su cuarta experiencia en la Major League Baseball con los Atlanta Braves.
Mauricio Dubón jugará con su cuarto equipo en las Grandes Ligas, y lo hará nada menos que con los Bravos de Atlanta, conjunto que oficializó su fichaje para la temporada 2026 de la Major League Baseball (MLB).

El hondureño llega tras dejar una huella profunda con los Astros de Houston, donde fue campeón de Serie Mundial y ganó dos Guantes de Oro como mejor jugador utilitario de la Liga Americana, en 2023 y 2025.

Conocé la nueva casa de Mauricio Dubón, los Bravos de Atlanta: Ídolos, estadio, latinos que jugaron ahí y su nuevo mánager

Para entender la historia de los Bravos, lo primero es su nombre. En 1912, cuando James Gaffney adquirió la franquicia, la bautizó como “Braves” (Bravos) en honor a su afiliación con el grupo político Tammany Hall, cuyos miembros eran llamados “bravos” y utilizaban un tocado indígena como emblema.

El nombre y la identidad visual del equipo se mantuvieron intactos incluso después de sus mudanzas a Milwaukee y luego a Atlanta, donde hoy son una de las organizaciones más tradicionales de la MLB.

El hondureño Dubón llega a un equipo con una rica herencia latinoamericana. A lo largo de su historia han pasado peloteros destacados como Rico Carty, figura dominicana recordada por su poder ofensivo, y Luis González, primer latino en vestir el uniforme de los Bravos en 1912.

Entre las grandes estrellas que han marcado la franquicia destacan Andruw Jones, uno de los mejores jardineros centrales de su generación con siete temporadas de 30 o más jonrones, y Chipper Jones, ícono absoluto de Atlanta y miembro del Salón de la Fama. También figura el legendario lanzador Phil Niekro, propietario de 268 victorias y cinco participaciones en el All-Star Game.

¡Remezón! Mauricio Dubón cambia de equipo en la MLB luego de cuatro años brillando en los Astros de Houston

El equipo, sin embargo, viene de un año complicado. En 2025, los Bravos de Atlanta cerraron con un récord de 76-86, quedándose fuera de los playoffs por primera vez en varios años. Esta mala campaña provocó cambios importantes en la gerencia y derivó en el nombramiento de Walt Weiss como nuevo mánager.

Weiss, ex Novato del Año en 1988 y campeón de Serie Mundial en 1989, buscará devolverle competitividad al club.Atlanta juega en el Truist Park, inaugurado en 2017 y con capacidad para más de 41,500 aficionados. El estadio fue diseñado para acercar más a los fanáticos al terreno de juego y se ha convertido en uno de los recintos más modernos y atractivos de la liga. Allí también vive Blooper, la mascota presentada en 2017.

Con su llegada a Atlanta, Mauricio Dubón suma ahora pasos por Cerveceros de Milwaukee, Gigantes de San Francisco y Astros de Houston y, desde 2026, los Bravos. Su experiencia, versatilidad y estabilidad ofensiva buscan encajar en un equipo que quiere dejar atrás un 2025 para el olvido y volver a competir en la siempre exigente Liga Nacional.

