Condepor entrega implementos deportivos destinados a las Ligas Menores de Francisco Morazán

En el modernizado complejo deportivo de la colonia La Vega se convirtió en el punto de encuentro donde la esperanza volvió a latir fuerte gracias a los aportes de la Comisión Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (CONDEPOR). Aquí se entregaron implementos deportivos a las ligas menores federadas de Francisco Morazán con la presencia de ex estrellas del deporte nacional como Tyson Núñez y Danny Turcios, y así fortaleciendo el desarrollo de cientos de jóvenes talentos. Cada kit entregado incluye 10 balones, uniformes de local y de visita, guantes para porteros y chalecos de entrenamiento, herramientas claves para mejorar e impulsar el nivel de los cientos de talentos que hay en cada rama del deporte hondureño, y, asimismo, mejorar el nivel de competitividad de las futuras generaciones.

La acción de la inversión de 1.5 millones de lempiras, corresponde a la iniciativa marca un paso firme hacia la transformación del deporte base en Honduras. La entrega más que un equipo, es una puerta abierta para que niños y jóvenes tengan acceso a una formación deportiva digna y organizada. Las ligas menores, muchas veces limitadas por recursos, ahora podrán entrenar con mayor calidad y visión de crecimiento. Bajo la dirección del comisionado Mario Moncada y el apoyo de la Presidenta Xiomara Castro, el proyecto avanza como parte de la agenda deportiva del Plan Bicentenario. La planificación se orienta a ofrecer mejores espacios, equipamientos y oportunidades que impulsen el talento nacional desde los barrios y comunidades. Esta acción es una muestra clara de compromiso por fortalecer las bases deportivas del país.