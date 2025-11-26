Condepor entrega implementos deportivos destinados a las Ligas Menores de Francisco Morazán

En el modernizado complejo deportivo de la colonia La Vega se convirtió en el punto de encuentro donde la esperanza volvió a latir fuerte gracias a los aportes de l<b>a Comisión Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (<a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/notodoesfutbol/condepor-impulsa-el-deporte-juvenil-entregan-implementos-a-centros-educativos-de-la-capital-honduras-NB28298621" target="_blank">CONDEPOR</a>)</b>. Aquí se entregaron implementos deportivos a las ligas menores federadas de <b>Francisco Morazán</b> con la presencia de ex estrellas del deporte nacional como <b>Tyson Núñez y Danny Turcios,</b> y así fortaleciendo el desarrollo de cientos de jóvenes talentos.Cada kit entregado incluye 10 balones, uniformes de local y de visita, guantes para porteros y chalecos de entrenamiento, herramientas claves para mejorar e impulsar el nivel de los cientos de talentos que hay en cada rama del deporte hondureño, y, asimismo, mejorar el nivel de competitividad de las futuras generaciones.