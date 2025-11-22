No Todo es Futbol

CONDEPOR impulsa el deporte juvenil: entregan implementos a centros educativos de la capital

La acción responde al compromiso de fomentar el deporte juvenil como una herramienta clave para el desarrollo integral de la niñez y adolescencia.

2025-11-22

La Comisión Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (CONDEPOR), bajo la dirección del comisionado Mario Moncada, llevó a cabo una importante entrega de implementos deportivos a distintas academias, escuelas y centros escolares de la capital. Esta iniciativa busca impulsar la actividad física entre los jóvenes y fortalecer los procesos de formación dentro del sistema educativo.

La acción responde al compromiso de fomentar el deporte juvenil como una herramienta clave para el desarrollo integral de la niñez y adolescencia. Al dotar de material deportivo a instituciones educativas, CONDEPOR pretende mejorar las condiciones en las que miles de estudiantes practican distintas disciplinas, motivándolos a involucrarse activamente en el deporte.

Esta visión forma parte de la estrategia impulsada por el Gobierno de la Presidenta Xiomara Castro, que considera a la juventud un pilar fundamental para el progreso de Honduras. Desde el Ejecutivo se ha reiterado que invertir en los jóvenes es invertir en el futuro, razón por la cual el deporte es una de las áreas priorizadas dentro de la agenda social.

Además de fortalecer las capacidades deportivas en los centros educativos, la iniciativa busca generar espacios sanos de convivencia y estimular valores como la disciplina, la responsabilidad y el trabajo en equipo. Estos aspectos complementan la formación académica y contribuyen a la prevención de problemáticas sociales que afectan a la juventud hondureña.

Con esta entrega, CONDEPOR reafirma su compromiso de continuar ampliando el alcance de sus programas y de seguir trabajando directamente con la niñez y adolescencia del país. La institución proyecta implementar más acciones de apoyo en los próximos meses, con el objetivo de que cada vez más jóvenes tengan acceso a oportunidades deportivas que potencien su crecimiento físico y personal.

Mario Figueroa
Mario Figueroa
Periodista

Con experiencia en medios de comunicación desde 2018. En DIEZ a partir de 2022, actualmente es periodista de la sección de Fútbol Nacional y es Licenciado en Periodismo graduado en la UNAH-VS.
