CONDEPOR impulsa el deporte juvenil: entregan implementos a centros educativos de la capital

La Comisión Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (CONDEPOR), bajo la dirección del comisionado Mario Moncada, llevó a cabo una importante entrega de implementos deportivos a distintas academias, escuelas y centros escolares de la capital. Esta iniciativa busca impulsar la actividad física entre los jóvenes y fortalecer los procesos de formación dentro del sistema educativo.La acción responde al compromiso de fomentar el deporte juvenil como una herramienta clave para el desarrollo integral de la niñez y adolescencia. Al dotar de material deportivo a instituciones educativas, CONDEPOR pretende mejorar las condiciones en las que miles de estudiantes practican distintas disciplinas, motivándolos a involucrarse activamente en el deporte.