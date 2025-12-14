Bota de Oro 2025: Mbappé vuelve a ser superado y así queda la tabla de goleadores

El delantero del Real Madrid marcó este domingo 14 de diciembre, pero sus principales rivales también lo hicieron.
PUESTO 15: Stefán Ingi Sigurdarson, delantero centro islandés del Sandefjord Fotball de Noruega, tiene 15 goles en la temporada 2025 - 2026 y tiene 22.5 puntos.
PUESTO 14: Aleksandar Katai, delantero serbio del Estrella Roja del país balcán, tiene 15 goles en la temporada 2025 - 2026 y tiene 22.5 puntos.
PUESTO 13: Leo Walta, delantero finlandés del IK Sirius Fotboll, cuenta con 16 goles y 24 puntos hasta los momentos.
PUESTO 12: Franculino, bisauguineano que juega de delantero en el Midtjylland de la Superliga de Dinamarca, tiene 16 goles con 24 puntos.
PUESTO 11: Nahir Besara, es un futbolista sueco que juega en la demarcación de centrocampista para el Hammarby Fotboll de la Allsvenskan, cuenta con 25 goles esta temporada y 25.5 puntos.
PUESTO 10: Kasper Hogh es un futbolista danés, que juega de delantero en club F. K. BodO/Glimt de Noruega, cuenta con 25 goles esta temporada y 25.5 puntos.
PUESTO 9: Klaemint Olsen es un futbolista feroés que juega en la demarcación de delantero para el NSÍ Runavík de la primera división de las Islas Feroe. Tiene la gran cantidad de 26 goles, pero cada tanto le cuesta solo un punto.
PUESTO 8: Ibrahim Diabaté, marfileño que juega como delantero en el club GAIS de la Allsvenskan de Suecia. Cuenta con 18 goles y 27 puntos.
PUESTO 7: Daniel Karlsbakk, noruego que juega como delantero en el club Sarpsborg 08 de Eliteserien o primera división de Noruega. Tiene 18 goles y 27 puntos.
PUESTO 6: August Priske Flyger, danés que juega como delantero en el club Djurgårdens IF de Allsvenskan. Tiene 18 goles y 27 puntos.
PUESTO 5: Ayase Ueda, japonés que juega de delantero en el Feyenoord de la Eredivisie de los Países Bajos.Tiene 18 goles y 27 puntos.
PUESTO 4: Darko Lemajic, serbio que juega como delantero en el club letón RFS en la primera división de Letonia, cuenta con 28 goles y esa liga también otorga un punto por anotación.
PUESTO 3: Kylian Mbappé, el delantero francés del Real Madrid, llegó a 17 goles y la competencia de España otorga 2 puntos por anotación, tiene 34 unidades.
PUESTO 2: Erling Haaland, el delantero noruego del Manchester City de la Premier League, está con 17 goles tras su doblete de este domingo 14 de diciembre y cuenta con 34 puntos.
PUESTO 1: Harry Kane, el inglés del Bayern Múnich, es el mejor en estos momentos con 18 goles tras su gol este domingo 14 de diciembre y cuenta con 36 puntos.