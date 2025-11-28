No Todo es Futbol

Hondureña Andrea Hernández conquista medallas en torneo de atletismo en Chile

El Sudamericano Máster de Atletismo 2025 se está desarrollando y Honduras está presente.

  • Hondureña Andrea Hernández conquista medallas en torneo de atletismo en Chile

    Andrea Hernández demuestra con orgullo las medallas que ha conquistado en Chile. Fotos Andrea Hernández.
2025-11-28

La bandera de Honduras está destacando a nivel internacional y la atleta Stephanie Andrea Hernández es la protagonista en el Sudamericano Máster de Atletismo 2025.

Andrea Hernández junto a otros compatriotas como Diana Villatoro y Alan Bustillo son los representantes nacionales en el evento que se está desarrollando en tierras sudamericanas.

¡Sin Liga Nacional el fin de semana! Confirmados los partidos, fechas y horarios de la jornada 21 del torneo Apertura

El lunes Andrea Hernández logró el boleto a la gran final de los prestigiosos 100 metros femeninos W30 y obtuvo el segundo puesto, alzando la medalla de plata.

Además, logró celebrar otras dos preseas de plata en el campeonato internacional de atletismo y lo resaltó en sus cuentas personales, recibiendo cientos de elogios.

La velocista hondureña Stephanie Andrea Hernández representó a Honduras en el 9° Campeonato Pernambucano de Atletismo Master Recife desarrollado en Brasil el pasado diciembre donde conquistó tres medallas de oro.

Andrea también es especialista en los 200 metros y además destaca en el salto largo, demostrando su capacidad en el mundo del atletismo.

Unirme al canal de noticias
Franklin Martínez
Franklin Martínez
Periodista

Reportero y redactor desde 2010 en las plataformas de impreso y digital en Grupo OPSA (Diario Diez, La Prensa y El Heraldo) . Formado en las aulas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula.
Honduras
|
Atletismo
|