Hondureña Andrea Hernández conquista medallas en torneo de atletismo en Chile

La bandera de Honduras está destacando a nivel internacional y la atleta Stephanie Andrea Hernández es la protagonista en el <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/notodoesfutbol/hondurena-andrea-hernandez-destaca-clasifica-torneo-atletismo-chile-honduras-MI28319140" target="_blank">Sudamericano Máster de Atletismo 2025.</a></b>Andrea Hernández junto a otros compatriotas como Diana Villatoro y Alan Bustillo son los representantes nacionales en el evento que se está desarrollando en tierras sudamericanas.