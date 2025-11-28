Hondureña Andrea Hernández conquista medallas en torneo de atletismo en Chile

Andrea Hernández junto a otros compatriotas como Diana Villatoro y Alan Bustillo son los representantes nacionales en el evento que se está desarrollando en tierras sudamericanas.

La bandera de Honduras está destacando a nivel internacional y la atleta Stephanie Andrea Hernández es la protagonista en el Sudamericano Máster de Atletismo 2025.

El lunes Andrea Hernández logró el boleto a la gran final de los prestigiosos 100 metros femeninos W30 y obtuvo el segundo puesto, alzando la medalla de plata.

Además, logró celebrar otras dos preseas de plata en el campeonato internacional de atletismo y lo resaltó en sus cuentas personales, recibiendo cientos de elogios.

La velocista hondureña Stephanie Andrea Hernández representó a Honduras en el 9° Campeonato Pernambucano de Atletismo Master Recife desarrollado en Brasil el pasado diciembre donde conquistó tres medallas de oro.

Andrea también es especialista en los 200 metros y además destaca en el salto largo, demostrando su capacidad en el mundo del atletismo.