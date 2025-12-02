Confirmado: el expresidente Juan Orlando Hernández ha sido dado en libertad tras indulto de Donald Trump

De momento, se desconoce cómo se llevó a cabo el proceso judicial que permitió su liberación, ya que la semana pasada el presidente <b>Donald Trump </b>había prometido indultarlo si el candidato del <b>Partido Nacional,</b> <b>Nasry Asfura</b>, ganaba las elecciones. Sin embargo, esto no ha sucedido, pues <b>Nasry y Salvador, del Partido Liberal,</b> —de quien Trump dijo que no era confiable— lideran los comicios con un margen de 500 votos a favor de Nasry.<b>Hernández</b>, expresidente de Honduras durante dos periodos consecutivos (2014-2022), fue extraditado a <b>EEUU en 2022 </b>y declarado culpable en 2024; enfrentaba una sentencia de más de cuatro décadas de prisión.En <b>Honduras</b>, dirigentes políticos y sectores sociales se mostraron divididos ante la promesa de indulto de <b>Trump</b>. Algunos consideraron el indulto como un revés para la lucha contra la corrupción y el crimen organizado; otros celebraron la promesa, alegando que el proceso judicial estuvo cargado de motivaciones políticas. Asimismo, su esposa, <b>Ana de Hernández</b>, y sus hijos ofrecieron una conferencia de prensa y expresaron que se había hecho justicia.