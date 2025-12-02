Confirmado: el expresidente Juan Orlando Hernández ha sido dado en libertad tras indulto de Donald Trump

El expresidente hondureño Juan Orlando Hernández fue puesto en libertad este martes, según confirmó diario La Prensa. La decisión marca un giro inesperado en el caso del exmandatario, quien había sido condenado por delitos relacionados con el narcotráfico.

De momento, se desconoce cómo se llevó a cabo el proceso judicial que permitió su liberación, ya que la semana pasada el presidente Donald Trump había prometido indultarlo si el candidato del Partido Nacional, Nasry Asfura, ganaba las elecciones. Sin embargo, esto no ha sucedido, pues Nasry y Salvador, del Partido Liberal, —de quien Trump dijo que no era confiable— lideran los comicios con un margen de 500 votos a favor de Nasry. Hernández, expresidente de Honduras durante dos periodos consecutivos (2014-2022), fue extraditado a EEUU en 2022 y declarado culpable en 2024; enfrentaba una sentencia de más de cuatro décadas de prisión. En Honduras, dirigentes políticos y sectores sociales se mostraron divididos ante la promesa de indulto de Trump. Algunos consideraron el indulto como un revés para la lucha contra la corrupción y el crimen organizado; otros celebraron la promesa, alegando que el proceso judicial estuvo cargado de motivaciones políticas. Asimismo, su esposa, Ana de Hernández, y sus hijos ofrecieron una conferencia de prensa y expresaron que se había hecho justicia.





El Gobierno hondureño no se ha pronunciado sobre la liberación del exmandatario, cuyo caso abre un nuevo capítulo en una de las historias judiciales más relevantes de Centroamérica, y más en un proceso electoral tan polarizado. Se espera que en los próximos minutos se conozcan detalles adicionales sobre su situación, su paradero y los posibles pasos legales que seguirán en Estados Unidos para su posible retorno a Honduras.