Tras las palabras de Trump, esto es lo que sabe de la libertad del ex presidente de Honduras Juan Orlando Hernández

Tras el anuncio del presidente de Estados Unidos, <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laprensa.hn/fotogalerias/honduras/juan-orlando-hernandez-joh-trump-indulto-captura-DO28406500" target="_blank">Donald Trump, que concederá indulto al expresidente Juan Orlando Hernández (JOH),</a></b> se ha generado una fuerte ola de rumores de que el exmandatario se encuentra ya en libertad en Los Estados Unidos. <b>¿Es real, o falso?</b>Según los datos oficiales del Buró Federal de Prisiones (BOP, por sus siglas en inglés) indican que Hernández no ha recuperado su libertad y se encuentra cumpliendo su pena tras ser vencido en juicio por narcotráfico.