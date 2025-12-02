Salvador Nasralla le remonta a 'Tito' Asfura en la candidatura presidencial: así marchan las elecciones generales de Honduras

Después de casi 24 horas sin conocer los resultados presidenciales de las elecciones generales del 30 de noviembre, el Consejo Nacional Electoral (CNE) divulgó un nuevo corte de actas en las que, según este reporte, el candidato Salvador Nasralla, del Partido Liberal, lidera la contienda frente Nasry Asfura, del Partido Nacional.Según los últimos resultados del CNE, Nasralla ha obtenido 797,683 votos, lo que representa un 39.96% del total de votos contabilizados hasta el momento, con el 61.36% de actas escrutadas.