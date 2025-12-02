Salvador Nasralla le remonta a 'Tito' Asfura en la candidatura presidencial: así marchan las elecciones generales de Honduras

Después de casi 24 horas sin conocer los resultados presidenciales de las elecciones generales del 30 de noviembre, el Consejo Nacional Electoral (CNE) divulgó un nuevo corte de actas en las que, según este reporte, el candidato Salvador Nasralla, del Partido Liberal, lidera la contienda frente Nasry Asfura, del Partido Nacional. Según los últimos resultados del CNE, Nasralla ha obtenido 797,683 votos, lo que representa un 39.96% del total de votos contabilizados hasta el momento, con el 61.36% de actas escrutadas.

Su competidor más cercano, Nasry Asfura, registra 791,206 marcas, equivalente a un 39.78%. La diferencia entre ambos candidatos se mantiene en más de 4,000 votos, mostrando una contienda muy reñida. REVISAR LOS RESULTADOS DE ELECCIONES DE HONDURAS 2025 Resultados elecciones Honduras 2025

La candidata oficialista Rixi Moncada, del Partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda), ha quedado en un distante tercer puesto, con 378.718 votos (19.19 %), lejos de sus encuestas que daban una ventaja frente a los dos conservadores.

Acceso público al conteo para medios de comunicación

El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Honduras pidió este martes "calma" a los "actores políticos y mediáticos" mientras se resolvía la falla técnica del servicio de divulgación de los resultados de las elecciones generales del 30 de noviembre, hecho por una empresa privada. "Pedimos calma a los actores políticos y mediáticos. Entendemos el deseo de tener los resultados definitivos, resulta comprensible, pero eso no puede obstaculizar nuestra tarea", dijo en una comparecencia de prensa la consejera presidenta del ente electoral, Ana Paola Hall.