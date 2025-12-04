Elecciones Honduras 2025: Nasry Asfura estira la ventaja sobre Salvador Nasralla, ¿cuántas actas faltan?

<b>6.5 millones de hondureños eran los llamados a votar</b> en las elecciones generales. Se estima que casi tres millones acudieron a las urnas. A las 6:00 de la tarde cerraron las urnas el 30 de noviembre por orden del <b>CNE, </b>que pidió ampliar el plazo por una hora más debido a las incidencias.Los hondureños eligen también a sus 128 diputados del Congreso, 20 representantes al <b>Parlamento Centroamericano</b>; 298 alcaldes y sus respectivos vicealcaldes y <b>2,168 regidores.</b>La tensión de los ciudadanos por saber quién ganaría los comicios se siente a medida avanza el lento conteo de votos. Los observadores electorales nacionales e internacionales fueron testigos de cómo los hondureños le cumplieron a la democracia, dejando posteriormente la tarea de hacer respetar su voto al CNE.