Noticias del Mundo

Elecciones Honduras 2025: Nasry Asfura estira la ventaja sobre Salvador Nasralla, ¿cuántas actas faltan?

Así marcha el escrutinio por la elección presidencial de Honduras: Nasry Asfura está ganando la banda.

  • Elecciones Honduras 2025: Nasry Asfura estira la ventaja sobre Salvador Nasralla, ¿cuántas actas faltan?
2025-12-04

Nasry Asfura se perfila como el favorito en la elección general, con una ventaja de 21,977 votos sobre Salvador Nasralla. Los datos oficiales muestran que Asfura ha logrado capturar el 40.22 % del sufragio, mientras que Nasralla se ubica en 39.43 %, lo que mantiene la contienda muy reñida aunque con ligera inclinación hacia el candidato del Partido Nacional de Honduras.

Por su parte, la tercera posición la ocupa Rixi Moncada, del Partido Libertad y Refundación (Libre), con un 19.32 % de los votos. Su participación marca la presencia de una tercera fuerza relevante en el proceso electoral, aunque lejos de disputar directamente la primera plaza en esta etapa de conteo.

El margen estrecho entre Asfura y Nasralla refleja una elección polarizada, en la que cada voto podría ser determinante hasta que se oficie el conteo final. Esa diferencia de apenas unas pocas decenas de miles de votos subraya la importancia del escrutinio final y de posibles impugnaciones, sobre todo en zonas donde históricamente hay alta concurrencia o voto rural. Faltan 2,513 actas por escrutar.

DATOS CLAVES DEL 30 DE NOVIEMBRE

6.5 millones de hondureños eran los llamados a votar en las elecciones generales. Se estima que casi tres millones acudieron a las urnas. A las 6:00 de la tarde cerraron las urnas el 30 de noviembre por orden del CNE, que pidió ampliar el plazo por una hora más debido a las incidencias.

Los hondureños eligen también a sus 128 diputados del Congreso, 20 representantes al Parlamento Centroamericano; 298 alcaldes y sus respectivos vicealcaldes y 2,168​ regidores.

La tensión de los ciudadanos por saber quién ganaría los comicios se siente a medida avanza el lento conteo de votos. Los observadores electorales nacionales e internacionales fueron testigos de cómo los hondureños le cumplieron a la democracia, dejando posteriormente la tarea de hacer respetar su voto al CNE.

Así marchan las votaciones a las 9:40 PM del jueves, 4 de diciembre. La estadística cambia minuto a minuto.

Así marchan las votaciones a las 9:40 PM del jueves, 4 de diciembre. La estadística cambia minuto a minuto.

Unirme al canal de noticias
Redacción web
Redacción Diez

Equipo de redacción de diez.hn
Elecciones generales
|