Elecciones Honduras 2025: Nasry Asfura estira la ventaja sobre Salvador Nasralla, ¿cuántas actas faltan?

Nasry Asfura se perfila como el favorito en la elección general, con una ventaja de 21,977 votos sobre Salvador Nasralla. Los datos oficiales muestran que Asfura ha logrado capturar el 40.22 % del sufragio, mientras que Nasralla se ubica en 39.43 %, lo que mantiene la contienda muy reñida aunque con ligera inclinación hacia el candidato del Partido Nacional de Honduras.

Por su parte, la tercera posición la ocupa Rixi Moncada, del Partido Libertad y Refundación (Libre), con un 19.32 % de los votos. Su participación marca la presencia de una tercera fuerza relevante en el proceso electoral, aunque lejos de disputar directamente la primera plaza en esta etapa de conteo.

El margen estrecho entre Asfura y Nasralla refleja una elección polarizada, en la que cada voto podría ser determinante hasta que se oficie el conteo final. Esa diferencia de apenas unas pocas decenas de miles de votos subraya la importancia del escrutinio final y de posibles impugnaciones, sobre todo en zonas donde históricamente hay alta concurrencia o voto rural. Faltan 2,513 actas por escrutar.