Informe especial: ¿Vuelve a Honduras? Juan Orlando Hernández reacciona tras recibir indulto y ser libre

<b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/noticiasdelmundo/confirmado-expresidente-juan-orlando-hernandez-libertad-indulto-donald-trump-CI28464116" target="_blank">Juan Orlando Hernández</a></b>, expresidente de Honduras, recientemente indultado en Estados Unidos tras ser sentenciado a una condena de 45 años por narcotráfico, afirmó este miércoles 10 de diciembre que el apoyo público del presidente estadounidense Donald Trump al candidato Nasry Asfura “le abrió los ojos a mucha gente en Honduras”.En declaraciones difundidas por OANN tras su salida de prisión, tras lo que permanece en paradero desconocido, aunque se presume que sigue en territorio estadounidense, el ex mandatario sostuvo que <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/internacionales/trump-impacta-al-mundo-sugiere-cambiar-nombre-futbol-con-todo-respteto-tenemos-que-dejar-HO28512050" target="_blank">Donald Trump</a></b> marcó la diferencia en un proceso electoral en el que el aspirante del Partido Nacional mantiene una ventaja mínima sobre su rival Salvador Nasralla.