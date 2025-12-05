Trump impacta al mundo y sugiere cambiar el nombre del fútbol: "Con todo respeto, tenemos que dejar..."

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, bromeó este viernes durante el sorteo del Mundial de 2026 y aseguró que tal vez habría que cambiarle el nombre al fútbol americano para acabar con la confusión en su país con el balompié, al que se suele llamar 'soccer'."Si nos fijamos en el fútbol en Estados Unidos, el fútbol 'soccer' en Estados Unidos, parece que nunca lo llamamos así, porque tenemos un pequeño conflicto con otro deporte que también se llama fútbol", explicó Trump en el comienzo del sorteo, celebrado en el Centro Kennedy de Washington.