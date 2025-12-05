OFICIAL: así quedaron los grupos del Mundial 2026; Messi con rivales accesibles y Panamá en una zona complicada

<b>GRUPO A: </b>MÉXICO, SUDÁFRICA, COREA DEL SUR, GANADOR DEL PLAYOFF D DE EUROPA.<br /><br /><b>GRUPO B: </b>CANADÁ, SUIZA, QATAR, GANADOR DEL PLAYOFF A DE EUROPA.<br /><br /><b>GRUPO C: </b>BRASIL, MARRUECOS, ESCOCIA, HAITÍ.<br /><br /><b>GRUPO D: </b>ESTADOS UNIDOS, AUSTRALIA, PARAGUAY, GANADOR DEL PLAYOFF C DE EUROPA.<br /><br /><b>GRUPO E: </b>ALEMANIA, ECUARDOR, COSTA DE MARFIL, CURAZAO.<br /><br /><b>GRUPO F: </b>PAÍSES BAJOS, JAPÓN, TÚNEZ, GANADOR DEL PLAYOFF B DE EUROPA.<br /><br /><b>GRUPO G: </b>BÉLGICA, EGITO, IRÁN, NUEVA ZELANDA.<br /><br /><b>GRUPO H: </b>ESPAÑA, URUGUAY, ARABIA SAUDITA, CABO VERDE.<br /><br /><b>GRUPO I: </b>FRANCIA, SENEGAL, NORUEGA, GANADOR DEL PLAYOFF 2 DE LA FIFA.<br /><br /><b>GRUPO J: </b>ARGENTINA, AUSTRIA, ARGELIA, JORDANIA.<br /><br /><b>GRUPO K: </b>PORTUGAL, COLOMBIA, UZBEKISTÁN, GANADOR DEL PLAYOFF 1 DE LA FIFA.<br /><br /><b>GRUPO L: </b>INGLATERRA, CROACIA, PANAMÁ, GHANA.<br /><br /><b>----------------------------------------------------------------</b><br /><br />- Croacia se enfrentará a Inglaterra en la Copa del Mundo 2026 al ser enviado al grupo L.<br /><br /><b>- Colombia </b>es enviado al grupo K, donde se encuentra la Portugal de Cristiano Ronaldo.<br /><br /><b>- Austria </b>la tendrá difícil, ya que tendrá que enfrentar a los actuales campeones del Mundo, Argentina, en el grupo J.<br /><br /><b>- Senegal </b>se ubica en el grupo I, que es liderado por la Francia de Kylian Mbappé.<br /><br /><b>- Uruguay </b>y España se verán las caras, ya que los Charrúas fueron enviados al grupo H.<br /><br /><b>- Irán </b>salió en el grupo E del Mundial y será rival de Bélgica.<br /><br /><b>- Japón </b>se enfrentará a Países Bajos al ser enviado al grupo F de la Copa del Mundo 2026.<br /><br /><b>- Ecuador </b>es enviado al grupo E, donde ya se encuentra Alemania.<br /><br /><b>- Australia </b>se ubicará en el grupo D, que es liderado por Estados Unidos.<br /><br /><b>- Marruecos</b>, primer selección africana que llegó a las semifinales, se ubica en el grupo C y enfrentará a Brasil.<br /><br /><b>- Suiza </b>fue enviado al grupo B, liderado por Canadá.<br /><br /><b>- Corea del Sur </b>será rival de México al ubicarse en el grupo A de la Copa del Mundo.<br /><br /><b>- Inglaterra </b>se ubica en el grupo L y se completan los equipos del bombo 1, ahora comenzarán a conocer a sus rivales.<br /><br /><b>- Portugal </b>liderará el grupo K de la Copa del Mundo, será la última oportunidad de Cristiano Ronaldo.<br /><br /><b>- Francia, </b>campeones en 2018 y los subcampeones en Qatar 2022, será cabeza de serie del grupo I.<br /><br /><b>- Argentina</b>, actuales campeones del Mundo, buscarán defender su corona y se ubican en el grupo J porque no se puede enfrentar a España, hasta la semifinal de la Copa del Mundo.<br /><br /><b>- España </b>liderará el grupo H del Mundial 2026.<br /><br /><b>- Bélgica </b>será la cabeza de serie del Grupo G.<br /><br /><b>- Países Bajos</b>, subcampeón en 2010, se ubica en el grupo F.<br /><br /><b>- Alemania </b>jugará su vigésima primera Copa del Mundo y se ubica en el grupo E.<br /><br /><b>- Brasil </b>liderará el grupo C y espera a sus rivales.<br /><br /><b>- ¡POR FIN! COMIENZAN A PRESENTAR LOS BOMBOS DE LA COPA DEL MUNDO: SE VIENE EL SORTEO.<br /><br />- EXPLICACIÓN DEL MUNDIAL 2026: </b>Esta edición se jugará con 48 selecciones, ubicadas en 12 grupos de 4 selecciones, conforme a lo que salga en el sorteo de la Copa del Mundo.<br /><br /><b>- Estados Unidos </b>será la cabeza de serie del grupo D<b>.<br /><br />- México </b>se ubica como cabeza de serie del grupo A.<br /><br /><b>- Canadá </b>será la cabeza de serie del grupo B del Mundial 2026.<br /><br /><b>- ¡AHORA SÍ! ¡COMENZARÁ EL SORTEO OFICIALMENTE! SALEN DONALD TRUMP, CLAUDIA SHEINBAUM Y MARK CARNEY PARA SACAR LAS PRIMERAS BOLITAS!<br /><br />- </b>Y ahora, habla un grande de este deporte, uno de los mejores laterales izquierdos de la historia, <b>Roberto Carlos</b>: "Tener un entrenador como Ancelotti en Brasil es algo fantástico, le deseo lo mejor para que Brasil vuelva a una final del Mundial, espero que tenga muchísima suerte".<br /><br /><b>- ¡¡LLEGÓ LA COPA DEL MUNDO!! </b>Lionel Scaloni aparece en el escenario para colocar el trofeo del Mundial en el centro y será la que levantarán los campeones el próximo año.