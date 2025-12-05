Internacionales

OFICIAL: así quedaron los grupos del Mundial 2026; Messi con rivales accesibles y Panamá en una zona complicada

Argentina la tiene fácil, Portugal con rival complicado y Panamá quedó en un grupo complicado: así quedó el Mundial 2026.

    El sorteo del Mundial 2026 se realizará en Washington, Estados Unidos.
2025-12-05

¡Ya es oficial! Este viernes se conocieron cómo quedaron los grupos del Mundial 2026. Argentina con rivales fácil, Portugal ante Colombia y Panamá tendrá que enfrentar a un complicado rival en la fase de grupos de la Copa del Mundo del próximo año.

Mundial 2026: la imagen de Panamá que duele a Centroamérica, el motivo por el que Bielsa no fue y mensaje a Infantino

Cabe mencionar que hasta mañana sábado 6 de diciembre se conocerán las fechas y sedes de todos los partidos de la máxima competición a nivel de selecciones en el planeta tierra.

SORTEO EN VIVO:

GRUPO A: MÉXICO, SUDÁFRICA, COREA DEL SUR, GANADOR DEL PLAYOFF D DE EUROPA.

GRUPO B: CANADÁ, SUIZA, QATAR, GANADOR DEL PLAYOFF A DE EUROPA.

GRUPO C: BRASIL, MARRUECOS, ESCOCIA, HAITÍ.

GRUPO D: ESTADOS UNIDOS, AUSTRALIA, PARAGUAY, GANADOR DEL PLAYOFF C DE EUROPA.

GRUPO E: ALEMANIA, ECUARDOR, COSTA DE MARFIL, CURAZAO.

GRUPO F: PAÍSES BAJOS, JAPÓN, TÚNEZ, GANADOR DEL PLAYOFF B DE EUROPA.

GRUPO G: BÉLGICA, EGITO, IRÁN, NUEVA ZELANDA.

GRUPO H: ESPAÑA, URUGUAY, ARABIA SAUDITA, CABO VERDE.

GRUPO I: FRANCIA, SENEGAL, NORUEGA, GANADOR DEL PLAYOFF 2 DE LA FIFA.

GRUPO J: ARGENTINA, AUSTRIA, ARGELIA, JORDANIA.

GRUPO K: PORTUGAL, COLOMBIA, UZBEKISTÁN, GANADOR DEL PLAYOFF 1 DE LA FIFA.

GRUPO L: INGLATERRA, CROACIA, PANAMÁ, GHANA.

----------------------------------------------------------------

- Croacia se enfrentará a Inglaterra en la Copa del Mundo 2026 al ser enviado al grupo L.

- Colombia es enviado al grupo K, donde se encuentra la Portugal de Cristiano Ronaldo.

- Austria la tendrá difícil, ya que tendrá que enfrentar a los actuales campeones del Mundo, Argentina, en el grupo J.

- Senegal se ubica en el grupo I, que es liderado por la Francia de Kylian Mbappé.

- Uruguay y España se verán las caras, ya que los Charrúas fueron enviados al grupo H.

- Irán salió en el grupo E del Mundial y será rival de Bélgica.

- Japón se enfrentará a Países Bajos al ser enviado al grupo F de la Copa del Mundo 2026.

- Ecuador es enviado al grupo E, donde ya se encuentra Alemania.

- Australia se ubicará en el grupo D, que es liderado por Estados Unidos.

- Marruecos, primer selección africana que llegó a las semifinales, se ubica en el grupo C y enfrentará a Brasil.

- Suiza fue enviado al grupo B, liderado por Canadá.

- Corea del Sur será rival de México al ubicarse en el grupo A de la Copa del Mundo.

- Inglaterra se ubica en el grupo L y se completan los equipos del bombo 1, ahora comenzarán a conocer a sus rivales.

- Portugal liderará el grupo K de la Copa del Mundo, será la última oportunidad de Cristiano Ronaldo.

- Francia, campeones en 2018 y los subcampeones en Qatar 2022, será cabeza de serie del grupo I.

- Argentina, actuales campeones del Mundo, buscarán defender su corona y se ubican en el grupo J porque no se puede enfrentar a España, hasta la semifinal de la Copa del Mundo.

- España liderará el grupo H del Mundial 2026.

- Bélgica será la cabeza de serie del Grupo G.

- Países Bajos, subcampeón en 2010, se ubica en el grupo F.

- Alemania jugará su vigésima primera Copa del Mundo y se ubica en el grupo E.

- Brasil liderará el grupo C y espera a sus rivales.

- ¡POR FIN! COMIENZAN A PRESENTAR LOS BOMBOS DE LA COPA DEL MUNDO: SE VIENE EL SORTEO.

- EXPLICACIÓN DEL MUNDIAL 2026: Esta edición se jugará con 48 selecciones, ubicadas en 12 grupos de 4 selecciones, conforme a lo que salga en el sorteo de la Copa del Mundo.

- Estados Unidos será la cabeza de serie del grupo D.

- México se ubica como cabeza de serie del grupo A.

- Canadá será la cabeza de serie del grupo B del Mundial 2026.

- ¡AHORA SÍ! ¡COMENZARÁ EL SORTEO OFICIALMENTE! SALEN DONALD TRUMP, CLAUDIA SHEINBAUM Y MARK CARNEY PARA SACAR LAS PRIMERAS BOLITAS!

- Y ahora, habla un grande de este deporte, uno de los mejores laterales izquierdos de la historia, Roberto Carlos: "Tener un entrenador como Ancelotti en Brasil es algo fantástico, le deseo lo mejor para que Brasil vuelva a una final del Mundial, espero que tenga muchísima suerte".

- ¡¡LLEGÓ LA COPA DEL MUNDO!! Lionel Scaloni aparece en el escenario para colocar el trofeo del Mundial en el centro y será la que levantarán los campeones el próximo año.

Lionel Scaloni llevó la Copa del Mundo a la gala del sorteo del Mundial 2026.

- ¡PREMIO DE LA PAZ! El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue galardonado con el primer premio de la Paz por su "acción extraordinaria" para tratar de lograr la paz en lugares como Gaza, el sudeste asiático, África o Ucrania

El premio de La Paz fue entregado a Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

- Nicole Scherzinger y Robbie Williams suben al escenario para cantar el himno de la FIFA. Momento especial de la gala.

- Enfocan las cámaras al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la primera dama, Melania; También a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum; y al primer ministro de Canadá, Mark Carney.

- Sale Gianni Infantino a la gala del sorteo del Mundial 2026, denominado como 'el fan número 1 del fútbol'.

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, durante la gala en Washington.

- Tanto Kevin Hart como Heidi Klum serán los presentadores de este evento que reúne a más de 500 millones de espectadores de todo el mundo.

Kevin Hart y Heidi Klum son los presentadores oficiales de la gala del sorteo del Mundial 2026.

- ¡ARRANCA EL SORTEO! Y lo hace con el gran Andrea Bocelli cantando su famoso Turandot: Nessum Dorma.

- ¡Comienza la alfombra roja! Carlo Ancelotti, Kaká, Didier Deschamps, Ronaldo Nazário, Gianni Infantino, entre otras figuras desfilan.

Kaká se encuentra en la gala del sorteo de la Copa del Mundo 2026.

- El sorteo del Mundial 2026 contará con la asistencia de los tres mandatarios anfitriones, la mexicana Claudia Sheinbaum, el canadiense Mark Carney y Trump, aunque los focos estarán puestos sobre la estrecha relación que mantienen el estadounidense y el presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

- Los 48 equipos participantes, el mayor número en la historia de la competición, se dividirán en 12 grupos de cuatro durante el sorteo que se celebrará en Washington D. C.

BOMBOS DEL SORTEO DEL MUNDIAL 2026:

Bombo 1: México, Estados Unidos, Canadá, España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania.

Bombo 2: Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Senegal, Japón, Irán, Corea del Sur, Ecuador, Austria y Australia.

Bombo 3: Noruega, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Costa de Marfil, Túnez, Qatar, Uzbekistán, Arabia Saudí, Sudáfrica y Panamá.

Bombo 4: Jordania, Cabo Verde, Ghana, Nueva Zelanda, Haití, Curazao y los seis equipos que lleguen desde los repechajes.

