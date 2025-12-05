Mundial 2026: la contundente decisión que tomaría Inglaterra para la Copa del Mundo, incluso antes de conocer a sus rivales

La selección inglesa dirigida por Thomas Tuchel planea dejar a sus suplentes en el vestuario para evitar las altas temperaturas que sufrirán en la próxima <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/internacionales/sorteo-mundial-2026-las-48-selecciones-cuando-como-y-donde-ver-la-definicion-de-los-grupos-del-torneo-fifa-LH28499288" target="_blank">Copa del Mundo 2026</a> </b>de Estados Unidos, México y Canadá."Si eso nos ayuda durante los partidos cuando tengan que entrar al campo, lo consideraremos como una posibilidad", dijo el seleccionador inglés, el alemán <b>Thomas Tuchel</b>, en una entrevista con la cadena británica BBC en Washington previa al sorteo de la fase de grupos. "No es algo que le guste a nadie, porque quieres que los jugadores estén ahí fuera para sentir la energía y para darnos ánimos desde el banquillo", añadió.