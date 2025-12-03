Mundial 2026: Donald Trump propina una mala noticia a los aficionados de Estados Unidos para la Copa del Mundo

"Lo que no toleraremos serán alborotadores que amenacen la seguridad", subrayó el exgolfista, que afirmó que el evento deportivo demostrará que "seguridad y hospitalidad pueden ir de la mano".La celebración del <b>Mundial</b>, que tendrá lugar entre el 11 de junio y el 19 de julio del año próximo y acogerán también Canadá y México, llega en un momento marcado por la dureza de la política migratoria de la Administración <b>Trump.</b>Al ser preguntado sobre la posibilidad de que no se les otorguen visados a gente que pretenda visitar <b>EE.UU.</b> para asistir al <b>Mundial</b>, Giuliani subrayó que para el Ejecutivo estadounidense "cada decisión sobre un visado es una decisión sobre seguridad nacional".