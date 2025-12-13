Salah solo necesitó 34 minutos para 'cerrarle' la boca a Slot: así fue la participación del egipcio en el triunfo del Liverpool

No hubo ni un silbido a Salah. El rey fue recibido con vítores y con el perdón de la grada. Sus palabras, incendiarias contra Slot y contra el club, no podían ensuciar el legado del tercer máximo goleador de la historia del equipo.Cumplido su castigo, Salah volvió fresco, revitalizado. El primer balón que tocó casi lo convirtió en gol. Su pase para Alexis Mac Allister fuera del área no llegó a buen puerto porque lo atrapó antes Verbruggen. Pero lo importante es que estaba enchufado. Era un día para reivindicarse y para irse a la Copa de África dejando un buen recuerdo en Anfield.Y él llevó el peso del equipo. Comenzó los contraataques, tuvo un par de disparos peligrosos y asistió desde la esquina a Ekitike para que lograra el 2-0. Unos minutos antes, Diego Gómez había rozado el empate al fallar en boca de gol un fantástico pase de Mats Wieffer. El paraguayo no se esperaba que no llegara a despejar Ibrahima Konaté y no pudo reaccionar a tiempo para empatar el partido.En cuanto Salah consiguió la asistencia del 2-0, apuntó a la grada y se lo dedicó a ellos. Es su primera contribución de gol desde el 1 de noviembre contra el Aston Villa, cuando marcó un gol, y su primera asistencia desde el 20 de octubre contra el Everton.Conseguidos los tres puntos y reconciliado Salah con la grada y hasta cierto punto con Slot, la duda ahora es qué ocurrirá en las próximas semanas. El delantero se irá este lunes con Egipto a la Copa de África y no se sabe si volverá. Tiene contrato con el Liverpool hasta el verano de 2027 y es el futbolista de la plantilla con mayor salario.