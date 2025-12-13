Equipo está cerca de descender, Arsenal se despega y Liverpool fuera de Champions: así va la tabla de la Premier League

Los 'Gunners' abren hueco de cinco puntos respecto al Manchester City, segundo, y de seis con el Aston Villa, tercero. Ambos, eso sí, tienen que jugar aún este fin de semana. El Wolves sigue acercándose al descenso al Championship (Segunda división inglesa) y sólo suma dos puntos tras 16 jornadas.La salvación queda ya a trece puntos de distancia, que pueden ser dieciséis, si Leeds United y Nottingham Forest ganan sus encuentros esta jornada. Los de Rob Edwards suman diez derrotas consecutivas entre todas las competiciones. Su último triunfo data del 23 de octubre.