Luis Enrique sufre duro revés mientras conoce su rival con el que peleará el sextete que ya tienen Barcelona y Bayern

Tampoco jugó Lucas Chevalier, el portero titular, sino Safonov, alertado de nuevo por otro remate de Diallo. Jugaba con fuego.Aún debió emplearse a fondo el portero a otro trallazo desde lejos. Su estirada repelió el balón al córner que aparentó sentenciar, de repente, el partido, porque el Metz es el último por algo.La forma con la que solucionó ese saque de esquina a favor es impropia de este nivel, cuando el último hombre disparó a portería tras el rechace al borde del área. No había nadie detrás de él, nadie capaz de interponerse a la carrera que inició Doué, solo en todo el recorrido de campo a campo casi, hasta la salida de Fischer, al que batió sin ningún problema para zanjar cualquier duda...O no, porque el PSG concedió el 2-3. Un golazo de Tsitaishvili en el minuto 80 que puso de nuevo en jaque al vigente campeón. El último cambio de Luis Enrique fue un defensa, Lucas Beraldo, por Mbaye, un extremo.