Landon Donovan le avisa cómo le irá a la Selección Mexicana en el Mundial 2026

Landon Donovan , exfutbolista de Estados Unidos y uno de los grandes jugadores de la Concacaf, no dudó en referirse a la Selección Mexicana, misma que tiene muchas dudas bajo el mando de Javier "Vasco" Aguirre.

México al igual que Estados Unidos y Canadá serán los organizadores del Mundial United 2026 y conociendo los rivales tras el sorteo para muchos siguen generando opiniones.

Por el grupo A, la representación de México se medirá en el estreno a Sudáfrica, luego a Corea del Sur y en el cierre a un rival proveniente del repechaje de la UEFA.

“De hecho, creo que Corea del Sur ganará el grupo. México está en un mal momento ahora mismo, simplemente no hay vuelta atrás, y no lo veo mucho mejor”, señaló Landon Donovan.

Su panorama no lo cambió y continuó con las fuertes críticas: “No creo que tengan grandes jugadores, y no creo que la afición local los ayude a llegar al objetivo”, manifestó.

Donovan consideró que México podría meterse en problemas desde la fase de grupos. Incluso llegó a afirmar que no descarta que el rival de la Uefa termine por alzarse como líder.

México ha vivido momentos de incertidumbre respecto al papel que desempeñará en el Mundial 2026. El cuadro nacional debutará ante Sudáfrica en el renovado estadio Azteca.