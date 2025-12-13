Internacionales

Landon Donovan le avisa cómo le irá a la Selección Mexicana en el Mundial 2026

El exjugador de Estados Unidos no dudó en menospreciar a México.

    México ha tenido muchos problemas en su proceso al Mundial 2026 y Landon Donovan se los cuestionó.
2025-12-13

México al igual que Estados Unidos y Canadá serán los organizadores del Mundial United 2026 y conociendo los rivales tras el sorteo para muchos siguen generando opiniones.

Landon Donovan, exfutbolista de Estados Unidos y uno de los grandes jugadores de la Concacaf, no dudó en referirse a la Selección Mexicana, misma que tiene muchas dudas bajo el mando de Javier "Vasco" Aguirre.

Por el grupo A, la representación de México se medirá en el estreno a Sudáfrica, luego a Corea del Sur y en el cierre a un rival proveniente del repechaje de la UEFA.

“De hecho, creo que Corea del Sur ganará el grupo. México está en un mal momento ahora mismo, simplemente no hay vuelta atrás, y no lo veo mucho mejor”, señaló Landon Donovan.

Su panorama no lo cambió y continuó con las fuertes críticas: “No creo que tengan grandes jugadores, y no creo que la afición local los ayude a llegar al objetivo”, manifestó.

Donovan consideró que México podría meterse en problemas desde la fase de grupos. Incluso llegó a afirmar que no descarta que el rival de la Uefa termine por alzarse como líder.

México ha vivido momentos de incertidumbre respecto al papel que desempeñará en el Mundial 2026. El cuadro nacional debutará ante Sudáfrica en el renovado estadio Azteca.

Franklin Martínez
Franklin Martínez
Periodista

Reportero y redactor desde 2010 en las plataformas de impreso y digital en Grupo OPSA (Diario Diez, La Prensa y El Heraldo) . Formado en las aulas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula.
