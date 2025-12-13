Landon Donovan le avisa cómo le irá a la Selección Mexicana en el Mundial 2026

México al igual que Estados Unidos y Canadá serán los organizadores del Mundial United 2026 y conociendo <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/internacionales/sorteo-mundial-2026-transmision-en-vivo-messi-cristiano-ronaldo-concacaf-fase-grupos-JP28508247" target="_blank">los rivales tras el sorteo</a></b> para muchos siguen generando opiniones.<b>Landon Donovan</b>, exfutbolista de Estados Unidos y uno de los grandes jugadores de la Concacaf, no dudó en referirse a la Selección Mexicana, misma que tiene muchas dudas bajo el mando de Javier "Vasco" Aguirre.