Real Madrid recibe respuesta: Xabi Alonso confirma la noticia que todos querían saber sobre Kylian Mbappé

<br /><b>Kylian Mbappé,</b> delantero francés del Real Madrid, regresó a la dinámica de grupo en vísperas de la visita al Alavés y fue la gran novedad en el último entrenamiento en la ciudad deportiva de Valdebebas, aliviando la plaga de bajas de Xabi Alonso, que también podría recuperar a los defensas Dean Huijsen y Antonio Rüdiger.Se probó <b>Mbappé </b>en la Ciudad Real Madrid en su vuelta al césped, buscando confianza en la rodilla izquierda, donde sufrió un fuerte golpe ante el Celta de Vigo el pasado domingo, que le impidió tener minutos el miércoles ante el <b>Manchester City</b>.Tras un inicio de mañana en el gimnasio, se pudo ver en los primeros quince minutos de trabajo sobre el césped abierto a la presencia de los medios de comunicación a Mbappé haciendo movimientos con sus rodillas y buscando confianza. Tras una suave carrera, participó sin problema en ejercicios con balón y apunta a Vitoria.