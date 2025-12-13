Real Madrid se estanca y Barcelona se aleja en el liderato: así marcha la tabla de posiciones de LaLiga de España

¡LÍDERES SOLITARIOS! Barcelona fue mejor hoy en el Camp Nou y derrotó 2-0 al Osasuna por la fecha 16 de LaLiga de España. Raphinha, uno de los mejores jugadores de la era de Hansi Flick, anotó un doblete (70'y 86') para que el Barcelona se quedara con tres puntos en casa y alejarse más aún en el liderato.

Con este resultado, Barcelona es líder solitario con 43 puntos y se aleja a 7 puntos del Real Madrid (36) que juega mañana ante el Alavés y en donde corre riesgo el puesto de Xabi Alonso. En el tercer puesto se encuentra Villarreal con 35 unidades. El submarino amarillo juega el domingo ante el Levante de Kervin Arriaga, equipo que está en el último lugar de la tabla. Ambos llegan obligados a ganar, pero con necesidades distintas. Atlético de Madrid, que ganó 2-1 a Valencia en horas tempranos, es cuarto con 34 puntos y se está metiendo a la pelea por el torneo liguero.

ASÍ MARCHA LA TABLA DE POSICIONES DE LA LIGA DE ESPAÑA TRAS 16 FECHAS