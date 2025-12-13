Internacionales

Real Madrid se estanca y Barcelona se aleja en el liderato: así marcha la tabla de posiciones de LaLiga de España

Un doblete de Raphinha fue suficiente para que el Barcelona consiguiera los tres puntos que los mantienen en la cima de LaLiga de España

2025-12-13

¡LÍDERES SOLITARIOS! Barcelona fue mejor hoy en el Camp Nou y derrotó 2-0 al Osasuna por la fecha 16 de LaLiga de España.

Raphinha, uno de los mejores jugadores de la era de Hansi Flick, anotó un doblete (70'y 86') para que el Barcelona se quedara con tres puntos en casa y alejarse más aún en el liderato.

Con este resultado, Barcelona es líder solitario con 43 puntos y se aleja a 7 puntos del Real Madrid (36) que juega mañana ante el Alavés y en donde corre riesgo el puesto de Xabi Alonso.

En el tercer puesto se encuentra Villarreal con 35 unidades. El submarino amarillo juega el domingo ante el Levante de Kervin Arriaga, equipo que está en el último lugar de la tabla. Ambos llegan obligados a ganar, pero con necesidades distintas.

Atlético de Madrid, que ganó 2-1 a Valencia en horas tempranos, es cuarto con 34 puntos y se está metiendo a la pelea por el torneo liguero.

ASÍ MARCHA LA TABLA DE POSICIONES DE LA LIGA DE ESPAÑA TRAS 16 FECHAS

Es importante mencionar que el Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid y Athletic Bilbao tienen un partido más que todos debido a que ellos jugarán la Supercopa de España en enero.

Los cuatro equipos ya han jugado su jornada adelantada, donde el Barca derrotó al Atlético y Madrid también hizo lo suyo ante Bilbao.

Johan Raudales
Johan Raudales

Graduado en 2022 de Licenciado en Periodismo en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, UNAH. Actualmente periodista de Diario Deportivo DIEZ, con especialidad en fútbol internacional y nacional, además de otros deportes. Jugador activo de fútbol sala.
