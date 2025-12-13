Real Madrid se estanca y Barcelona se aleja en el liderato: así marcha la tabla de posiciones de LaLiga de España

Con este resultado, Barcelona es líder solitario con 43 puntos y se aleja a 7 puntos del Real Madrid (36) que juega mañana ante el Alavés y en donde corre riesgo el puesto de Xabi Alonso.En el tercer puesto se encuentra Villarreal con 35 unidades. El submarino amarillo juega el domingo ante el Levante de Kervin Arriaga, equipo que está en el último lugar de la tabla. Ambos llegan obligados a ganar, pero con necesidades distintas.Atlético de Madrid, que ganó 2-1 a Valencia en horas tempranos, es cuarto con 34 puntos y se está metiendo a la pelea por el torneo liguero.