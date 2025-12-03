Cristiano Ronaldo enfrentará a equipo de Concacaf: fecha y estadio del partido que jugará CR7 previo al Mundial 2026

El duelo, rodeado de expectativas por la posible presencia de <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/internacionales/mundial-2026-fifa-confirma-los-partidos-que-se-perdera-cristiano-ronaldo-por-agresion-y-la-condicion-que-sorprende-a-todos-LL28329714" target="_blank">Cristiano Ronaldo</a> </b>con los portugueses, sextos del ránking, servirá para estrenar el Azteca tras su remodelación antes de servir de sede a la inauguración de la Copa Mundial, el 11 de junio.El <b>martes 31</b>, el tri enfrentará en el Soldier Field de Chicago a <b>Bélgica</b>, octavo equipo del mundo.Después de un cierre de año con malos resultados, con cuatro empates y derrotas ante <b>Colombia</b>, por 4-0 y Paraguay, por 2-1, <b>Aguirre </b>tratará de que su equipo muestre mejor rendimiento ante dos de los candidatos a ser protagonistas en el <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/fotogalerias/mundial-2026-entrenador-renuncia-stanley-menzo-surinam-repechaje-honduras-seleccion-concacaf-MI28466486#image-1" target="_blank">Mundial 2026</a></b>.