Barcelona da revés al Atlético y toma esta ventaja sobre Real Madrid: así quedó la tabla de posiciones de La Liga

<a href="https://www.diez.hn/internacionales/barcelona-vs-atletico-de-madrid-transmision-en-vivo-alineaciones-goles-resultado-liga-espanola-FI28466982"><b>Barcelona</b> remontó en la jornada 15 de la <b>Liga Española</a> </b>y venció 3-1 al <b>Atlético de Madrid </b>en el <b>Camp Nou.</b> Los goles del equipo culé los hicieron<b> Raphinha, Dani Olmo y Ferran Torres.</b>Con la victoria, el conjunto culé se mantiene en el liderato de y asegura que hasta la 16 seguirá estará en la cima por encima del<b> Real Madrid, Atlético y Villarreal.</b>