Barcelona da revés al Atlético y toma esta ventaja sobre Real Madrid: así quedó la tabla de posiciones de La Liga

Con la victoria, el conjunto culé se mantiene en el liderato de y asegura que hasta la 16 seguirá estará en la cima por encima del Real Madrid, Atlético y Villarreal.

Barcelona remontó en la jornada 15 de la Liga Española y venció 3-1 al Atlético de Madrid en el Camp Nou. Los goles del equipo culé los hicieron Raphinha, Dani Olmo y Ferran Torres.

Tras la remontada sobre los colchoneros, Barcelona llegó a los 37 puntos, 4 más que el Real Madrid que juega el miércoles de visitante ante el Athletic en San Mamés.

Villarreal tiene 32 unidades y tendrá que esperar para disputar su encuentro de la fecha. El miércoles jugará por la segunda ronda de la Copa del Rey ante Antoniano.

Atlético luego de la derrota en el Camp Nou se quedó en el cuarto lugar con 31 puntos y perdió una gran oportunidad de meterse más en la pelea por el título.