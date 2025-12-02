Internacionales

Barcelona da revés al Atlético y toma esta ventaja sobre Real Madrid: así quedó la tabla de posiciones de La Liga

Barcelona ganó un partido importante y se prende más en el liderato de la Liga Española tras la fecha 15.

  • Barcelona da revés al Atlético y toma esta ventaja sobre Real Madrid: así quedó la tabla de posiciones de La Liga

    Barcelona sigue prendido en el liderato de La Liga luego de los de Raphinha y Dani Olmo.

     Kevyn Oseguera
2025-12-02

Barcelona remontó en la jornada 15 de la Liga Española y venció 3-1 al Atlético de Madrid en el Camp Nou. Los goles del equipo culé los hicieron Raphinha, Dani Olmo y Ferran Torres.

Con la victoria, el conjunto culé se mantiene en el liderato de y asegura que hasta la 16 seguirá estará en la cima por encima del Real Madrid, Atlético y Villarreal.

Manchester City presiona al Arsenal y Chelsea está obligado: así quedó la tabla de posiciones de la Premier League

Tras la remontada sobre los colchoneros, Barcelona llegó a los 37 puntos, 4 más que el Real Madrid que juega el miércoles de visitante ante el Athletic en San Mamés.

Villarreal tiene 32 unidades y tendrá que esperar para disputar su encuentro de la fecha. El miércoles jugará por la segunda ronda de la Copa del Rey ante Antoniano.

Atlético luego de la derrota en el Camp Nou se quedó en el cuarto lugar con 31 puntos y perdió una gran oportunidad de meterse más en la pelea por el título.

Vive su peor momento como futbolista profesional y Xabi Alonso toma una decisión que impacta a todo Real Madrid


Tabla de posiciones de la Liga Española

Unirme al canal de noticias
Redacción web
Redacción

Equipo de redacción de diez.hn
tabla de posiciones
|
Clasificación
|
Ventajas
|
Dani Olmo
|
Raphinha
|
Barcelona
|
Real Madrid
|
Atlético
|