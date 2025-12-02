Manchester City presiona al Arsenal y Chelsea está obligado: así quedó la tabla de posiciones de la Premier League

Erling Haaland llegó a cien goles en la Premier League y lo hizo más rápido que nadie en la historia. Solo ha necesitado 111 partidos para romper la barrera de los cien tantos y lo consiguió en un espectacular 4-5 en el oeste de Londres contra el Fulham, que estuvo cerca de remontar una desventaja de cuatro goles en la segunda mitad. El noruego abrió la abultada noche contra los 'Cottagers', que completaron Phil Foden con un doblete -el inglés lleva cuatro goles en dos partidos-, Tijjani Reijnders y Jeremy Doku, antes de la casi remontada de los de Marco Silva, que pasaron del 1-5 al 4-5 en cuestión de minutos.

Los de Pep Guardiola fueron una apisonadora pocas veces vista desde su declive de la temporada pasada, con el gran borrón de la endeblez defensiva, porque el Fulham marcó cuatro pero pudo hacer varios más de no ser por la falta de puntería y las atajadas de Gianluigi Donnarumma. El protagonista, eso sí, fue Haaland, del que se esperaba que llegara este martes a loa cien goles y no defraudó. A los pocos minutos mandó un mano a mano al palo, pero se resarció a los 17 minutos con un remate de primeras a centro de Jeremy Doku que fusiló a Bernd Leno. El noruego, que ya suma quince goles en esta Premier League y es Bota de Oro destacado, generó el segundo con un regate y un pase en profundidad para que esta vez fuera Reijnders el que tocara red. Antes del descanso, Foden puso el tercero con un disparo espectacular a la escuadra, y Emile Smith Rowe, con un cabezazo precioso, recortó distancias.

La primera mitad fue una exhibición ofensiva y la segunda comenzó de la misma manera, con tres goles en doce minutos. Al contraataque y tras asistencia de Haaland, Foden completó su doblete, confirmando que ha vuelto a su mejor nivel, y Doku, que lo merecía, hizo el quinto con ayuda de Sander Berge. El remate del belga rebotó en el centrocampista del Fulham y tomó una parábola imposible para Leno. Alex Iwobi, con un disparo desde la frontal puso un esperanzador, pero lejano 2-5 en el marcador, y ahí le entraron los nervios al City, que pasó de una ventaja de cuatro goles en el minuto 54 al 4-5 en el 78 tras el doblete de Samuel Chukwueze desde el banquillo. El nigeriano conectó dos voleas dentro del área en espacio de seis minutos para meter el miedo en el cuerpo al City, que pasó de dar la victoria por hecha a sufrir. Y pudo empatarlo en Fulham, que reclamó un penalti de O'Reilly y que rozó la remontada en un disparo de Joshua King que Josko Gvardiol sacó sobre la línea de gol en el minuto 98.



Pero el City, como ya le pasó el fin de semana contra el Leeds United, ya no cede estos puntos con la facilidad de la temporada pasada y, aunque coqueteó con una remontada histórica, aguantó y se llevó los tres puntos del oeste de Londres. Su persecución del Arsenal continúa y los de Guardiola están a dos puntos de distancia a la espera de que los 'Gunners' se midan este miércoles al Brentford. - Ficha técnica: 4 - Fulham: Leno; Tete (Castagne, m.46), Andersen, Bassey, Sessegnon; Lukic (Chukwueze, m.46), Berge, Smith Rowe (King, m.74); Wilson (Kevin, m.82), Iwobi y Jiménez (Kusi Asare, m.73). 5 - Manchester City: Donnarumma; Nunes, Dias, Gvardiol, O'Reilly; Nico (Stones, m.64), Reijnders (Cherki, m.82), Silva; Foden (Aké, m.97), Doku (Savinho, m.64) y Haaland. Goles: 0-1. Haaland, m.17, 0-2. Reijnders, m.37, 0-3. Foden, m.44, 1-3. Smith Rowe, m.45+2, 1-4. Foden, m.48, 1-5, Berge, p.p, m.54, 2-5. Iwobi, m.57, 3-5. Chukwueze, m.72, 4-5. Chukwueze, m.78. Árbitro: Craig Pawson amonestó a Cherki (m.95) por parte del Manchester City. Incidencias: Partido correspondiente a la jornada catorce de la Premier League disputado en Craven Cottage (Londres).