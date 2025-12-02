Manchester City presiona al Arsenal y Chelsea está obligado: así quedó la tabla de posiciones de la Premier League

Los de <b>Pep Guardiola</b> fueron una apisonadora pocas veces vista desde su declive de la temporada pasada, con el gran borrón de la endeblez defensiva, porque el Fulham marcó cuatro pero pudo hacer varios más de no ser por la falta de puntería y las atajadas de <b>Gianluigi Donnarumm</b>a.El protagonista, eso sí, fue<b> Haaland,</b> del que se esperaba que llegara este martes a loa cien goles y no defraudó. A los pocos minutos mandó un mano a mano al palo, pero se resarció a los 17 minutos con un remate de primeras a centro de <b>Jeremy Doku</b> que fusiló a Bernd Leno.El noruego, que ya suma quince goles en esta Premier League y es <b>Bota de Oro</b> destacado, generó el segundo con un regate y un pase en profundidad para que esta vez fuera Reijnders el que tocara red.Antes del descanso,<b> Foden </b>puso el tercero con un disparo espectacular a la escuadra, y <b>Emile Smith Rowe</b>, con un cabezazo precioso, recortó distancias.