Vive su peor momento como futbolista profesional y Xabi Alonso toma una decisión que impacta a todo Real Madrid

El lateral francés se suma en la enfermería a Dani Carvajal y David Alaba, y la lista de bajas defensivas del Real Madrid para visitar San Mamés la completa Dean Huijsen, que sigue sin recuperarse del problema muscular en el muslo izquierdo que le impidió jugar con la selección española en la ventana de noviembre y en los tres últimos partidos del equipo de Xabi Alonso (Elche, Olympiacos y Girona).La lista de convocados del Real Madrid para el partido adelantado de la jornada 18 de LaLiga la integran:Porteros: Courtois, Lunin y Fran González.Defensas: Trent Alexander-Arnold, Raúl Asencio, Militao, Rüdiger, Álvaro Carreras, Fran García.Centrocampistas: Tchouaméni, Camavinga, Fede Valverde, Dani Ceballos, Arda Güler y Bellingham.Delanteros: Vinícius, Mastantuono, Endrick, Mbappé, Rodrygo, Gonzalo y Brahim.-GI28467320