Vive su peor momento como futbolista profesional y Xabi Alonso toma una decisión que impacta a todo Real Madrid

Raúl Asencio, baja en Girona por una gastroenteritis, es la principal novedad de la lista de convocados de Xabi Alonso para la visita del Real Madrid este miércoles al Athletic Club, que se pierden por lesión Ferland Mendy, Dean Huijsen, David Alaba y Dani Carvajal. Mendy, que regresó ante el Olympikos en la Liga de Campeones tras siete meses de baja, vuelve a verse obligado a parar por una rotura en el bíceps femoral de la pierna derecha que le mantendrá un mínimo de tres semanas fuera de los terrenos de juego.

El lateral francés se suma en la enfermería a Dani Carvajal y David Alaba, y la lista de bajas defensivas del Real Madrid para visitar San Mamés la completa Dean Huijsen, que sigue sin recuperarse del problema muscular en el muslo izquierdo que le impidió jugar con la selección española en la ventana de noviembre y en los tres últimos partidos del equipo de Xabi Alonso (Elche, Olympiacos y Girona). La lista de convocados del Real Madrid para el partido adelantado de la jornada 18 de LaLiga la integran: Porteros: Courtois, Lunin y Fran González. Defensas: Trent Alexander-Arnold, Raúl Asencio, Militao, Rüdiger, Álvaro Carreras, Fran García. Centrocampistas: Tchouaméni, Camavinga, Fede Valverde, Dani Ceballos, Arda Güler y Bellingham. Delanteros: Vinícius, Mastantuono, Endrick, Mbappé, Rodrygo, Gonzalo y Brahim. -GI28467320

Rodrygo, 30 partidos sin marcar con el Real Madrid pero con la confianza de Xabi Alonso



El brasileño Rodrygo Goes protagoniza una racha negativa histórica para un delantero del Real Madrid, al enlazar 30 partidos oficiales sin marcar un gol, pero su entrenador, Xabi Alonso, no duda de su calidad, convencido de que esa situación puede cambiar en cualquier momento. El estatus de Rodrygo ha cambiado en el Real Madrid. De titular con Carlo Ancelotti a suplente habitual con Xabi Alonso. De los 15 encuentros en los que ha participado este curso, tan solo cuatro los inició en el once. Ante Oviedo, Getafe y Elche, todos ellos lejos del Santiago Bernabéu, y en casa ante el Olympique de Marsella en la Liga de Campeones. En ninguno de ellos logró cortar la mala dinámica goleadora de un jugador que ha perdido la confianza en la definición. No marca desde el 4 de marzo, cuando lo hizo ante el Atlético de Madrid en los octavos de final de la Liga de Campeones, y en LaLiga no lo hace desde el 19 de enero.