Flick rompe el silencio: aclara su charla viral con Raphinha y dice lo que nadie esperaba en Barcelona: "Decepcionado..."

<b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/internacionales/flick-estremece-a-barcelona-revelando-el-verdadero-motivo-por-el-que-no-cuenta-con-ronald-araujo-no-esta-NK28449499" target="_blank">Flick</a> </b>ha admitido que "sería un buen momento para ganar a uno de los grandes" por primera vez en la presente temporada, si bien ha avisado de que no será fácil, porque el Atlético es un equipo "fantástico" dirigido por "uno de los mejores entrenadores" del mundo, Diego Pablo Simeone."El Atlético es uno de los mejores equipos de Europa, con una gran calidad. Es un equipo fantástico. Me gusta verlos jugar en ataque y será duro. Nosotros también tenemos calidad y tenemos que demostrarlo", ha finalizado.