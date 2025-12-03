"Es complejo que siga": Pedro Troglio lanzó dura advertencia al Banfield

Y agregaron que sobre su continuidad, el DT sembró dudas: “Si seguimos inhibidos y <b>no podemos traer a nadie, es complejo que siga,</b> porque es necesario rearmar el equipo. Si puedo mantener a los jugadores que pedí para fortalecer el grupo, me gustaría quedarme”.Con esta nueva sanción,<b> el Taladro acumula cuatro inhibiciones</b> y peligra la posibilidad de inscribir nuevos futbolistas en caso de no regularizar su situación: deberá pagar aproximadamente 1.300.000 dólares en los próximos meses para levantar todas sus deudas.