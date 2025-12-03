"Es complejo que siga": Pedro Troglio lanzó dura advertencia al Banfield

Hace pocos días la continuidad de Pedro Troglio, exentrenador del Olimpia, se garantizó al renovar contrato con Banfield luego de salvar la categoría en la primera división de Argentina. Sin embargo, las sonrisas duraron poco y la nubosidad llegó al Taladro tras un allanamiento de su sede social por una investigación por presunto lavado de dinero y evasión fiscal.

Diario Olé informó que surgió otro percance para Banfield una nueva inhibición en este caso por el pase del futbolista Erik López por aproximadamente 280.000 dólares. Esto significa que sera un grave problema para el conjunto de Pedro Troglio para el nuevo mercado de fichajes en un campeonato donde están llamados a evitar el descenso de entrada. El medio deportivo argentino dio a conocer que "el entrenador aseguró que firmó con el club hasta diciembre de 2026 pero que para asegurar su permanencia hay situaciones por resolver".