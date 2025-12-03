Federación de Fútbol de Honduras confirma qué hojas de vida de técnicos han llegado para la selección y cuándo lo anuncian

<b>¿Qué viene para el fútbol hondureño, especialmente la selección, tras la eliminación?</b><br /><br />Hay mucho que hacer. Primero, sanar heridas y tomar decisiones con calma y cabeza fría. La comisión de selecciones está trabajando para que en marzo, en dos ventanas FIFA, se puedan aprovechar partidos contra selecciones clasificadas que nos van a buscar. Honduras es una selección competitiva.<b>¿Cómo evalúa el desempeño reciente de la selección?</b><br /><br />En los últimos diez partidos de eliminatoria solo se perdió uno, el más importante en Nicaragua creería yo, que no se debía perder. Se ganaron y empataron nueve. Fue competitiva, con buenos resultados en Copa Oro y Liga de Naciones, aunque no alcanzó la clasificación.<b>¿Qué hay respecto a los jugadores jóvenes?</b><br /><br />Hay muchos jugadores jóvenes con mucho futuro. Se tiene una base de datos de jugadores jóvenes en España, Italia, Inglaterra, y se les da seguimiento constante. Son de 15, 16 o 17 años de buenas condiciones. Ariel Bustamente le da seguimiento a todos ellos, esa información no se da, pero l futuro del fútbol hondureño es halagador y esperanzador, pero ahorita estamos con el dolor de la eliminación, ese gol que nos pudo haber clasificado en Costa Rica no cayó, hoy estuviéramos hablando de otras cosas, hay Federaciones que están pasándola peor como Italia, por ejemplo, pero haremos lo posible para que Honduras vuelva a brillar.<b>¿Cuánto tiempo se va a esperar para conocer al nuevo técnico?</b><br /><br />Creo que poco, pero como le digo, Nicaragua, Guatemala no son selecciones que están con la historia de Honduras, nosotros tenemos que tomar las decisiones con cabeza fría. No se puede precipitar al traer un técnico y después otro, creo que es importante pensar bien y meditar y tarer al técnico que le convenga a Honduras, ya sea un europeo, un hondureño o un argentino etc, creo que lo importante hacerlo con cabeza fría y ese es un trabajo de la Comisión de Selecciones.<br /><br />La decisión se tomará en el mes de enero del 2026. Se está trabajando con calma, se han recibido muchos currículums y hojas de vida de entrenadores que desear dirigir a la Selección de Honduras. La de Pedro Troglio no ha llegado porque ya es una carta conocida, no necesita carta de presentación. La decisión se tomará en enero y será consensuada y hablada con varios sectores para traer al técnico que le convenga a Honduras.