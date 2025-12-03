Federación de Fútbol de Honduras confirma qué hojas de vida de técnicos han llegado para la selección y cuándo lo anuncian

La Federación de Fútbol de Honduras estuvo representada por el secretario general José Ernesto Mejía en el sepelio de Orinson Amaya, presidente del Marathón que murió el pasado lunes en San Pedro Sula. Para el dirigente de la FFH el extinto jerarca de los verdolagas era un "quijote" del fútbol hondureño que lamentablemente nos dejó a los 52 años de edad. DIEZ abordó a Mejía y ahí mostró su pesar por el deceso de Amaya Madrid, quien deja un vacío en el entorno del balompié catracho, pero con él también un legado imposible de borrar. El secretario de la FFH aprovechó el momento para dialogar sobre el futuro técnico de la Selección de Honduras tras consumar un fracaso penoso en su afán de clasificar al Mundial de United 2026. Adelantó a DIEZ que varias hojas de vida han llegado a la FFH para ser analizadas.

Mejía fue enfático en asegurar que la decisión de elegir al nuevo timonel de la 'H' será expedita de la Comisión de Selecciones que comandan Rafael Villeda, Javier Atala y Mario Faraj. No se prevé un entrenador interino, de acuerdo a lo que manifestó y que la determinación será tomada en enero del 2026.

- LA ENTREVISTA:

¿Cómo describiría al presidente Amaya?



El presidente Amaya fue un Quijote del fútbol, una persona no solamente muy querida por su don de gente, por lo que hacía, por la labor social que realizaba a través del fútbol y en sus empresas, sino por todo lo que le dio a la afición del Marathón y al país.​ ¿Qué sentimiento existe en el fútbol tras su partida?



Al final, todos somos una familia en esto del fútbol y nos da mucho pesar. Nos duele que gente tan buena, gente de fútbol, se vaya de forma tan repentina.​ ¿Cómo recibieron la noticia de su fallecimiento?



El lunes que el jefe de prensa llegó a mi oficina a darme la noticia temprano, me impactó, como impactó a la gente que estaba ahí. Al presidente Jorge Salomón, que desafortunadamente está fuera del país, también le dolió mucho y no pudo acompañar a la familia ni a sus amigos, ni a la afición del Marathón. Nosotros estamos aquí presentes con mucho pesar.​ ¿Cuál fue la relación de Orinson con la Federación?



Orinson siempre fue muy dado a acercarse a la Federación para hablar, especialmente en temas relacionados entre jugadores del Marathón y la selección. Siempre dio toda la colaboración.​ ¿Cuándo conoció personalmente a Orinson Amaya?



Realmente lo conocí en 2017, cuando fue uno de los invitados especiales para la inauguración del estadio Infantil en Tegucigalpa, evento en el que estuvo presente Gianni Infantino, presidente de la FIFA. Ahí me di cuenta de la calidad de persona que era: una persona muy respetuosa y de fútbol, alguien con pasión genuina.​ ¿Qué acciones tomó la federación tras su muerte?



La federación hizo un acuerdo de duelo por tres días sin suspensión de labores, y vinimos a expresar nuestro pesar genuino con la familia y toda la afición del Marathón.​ ¿Cuál fue el legado deportivo de Orinson Amaya con el Marathón?



El Marathón fue levantado por él; actualmente está en segundo lugar, a un punto del líder y con posibilidades de ser campeón. También firmó un contrato importante para la iluminación del estadio, proyecto que no pudo ver, pero será un recuerdo permanente.​ ¿Es Orinson Amaya un modelo a seguir para futuros directivos?



Sí, es un modelo por ser un hombre responsable, honesto y trabajador del fútbol. Dio todo su cariño y dedicación al fútbol. Maratón tiene una pérdida muy grande.​

SOBRE LA SELECCIÓN DE HONDURAS