Honduras: Tercer fracaso mundialista y 12 años hundidos con los mismos de la FFH y Comisión de Selecciones

Después de la explosión del FIFA Gate en 2015, <b>Salomón asumió las riendas de la Federación</b> como cabeza de la Comisión Normalizadora a inicios de 2016 y hoy ya suma dos mandatos como presidente de la Casa del Fútbol. Rodeado de otros dirigentes, Honduras ha acumulado tristeza tras tristeza en selección absoluta.<b>Rusia 2018, Qatar 2022 y United 2026</b> se han contado por frustraciones para el balompié nacional. Brasil 2014, la última vez en que la H asistió a un Mundial, se va quedando cada vez más lejos. Son 12 años de sequía los que se cumplirán en el próximo 2026 y esta agonía se extenderá al menos hasta los 16, si es que se clasifica al campeonato de 2030. A juzgar por esos resultados, los actuales federativos está reprobados en su gestión. Esas eliminaciones llegaron con diferentes matices. Rumbo a Rusia se perdió el boleto en el <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/laseleccion/honduras-mundial-rusia_2018-australia-socceroos-GEDZ1126145" target="_blank">repechaje contra Australia</a></b>, mientras que hacia Qatar se firmó la peor de las eliminatorias al ocupar el último lugar de la octagonal con cuatro puntos y ningún triunfo en 14 partidos. Si el no llegar a tierras asiáticas fue duro, la recién finalizada eliminatoria dejó un agrio sabor porque no se logró el boleto hacia el Mundial con la mayor cantidad de cupos (48) y sin tener que jugar con los tres gigantes de Norteamérica (Estados Unidos, Canadá y México). ¡Lamentable!