Honduras: Tercer fracaso mundialista y 12 años hundidos con los mismos de la FFH y Comisión de Selecciones

Honduras volvió a naufragar muy feo en su intento de llegar a un Mundial y tendrá que ver por televisión la Copa del Mundo de United 2026. La amargura del pueblo futbolero nacido en tierra cinco estrellas es muy grande porque por tercera ocasión consecutiva volvió a llorar una eliminación que tiene un denominador común: se han cosechado con las mismas autoridades. Con Jorge Salomón al frente de la Federación de Fútbol de Honduras y los mismos directivos de siempre en la Comisión de Selecciones, el fútbol hondureño ha sufrido trancazo tras trancazo.

Después de la explosión del FIFA Gate en 2015, Salomón asumió las riendas de la Federación como cabeza de la Comisión Normalizadora a inicios de 2016 y hoy ya suma dos mandatos como presidente de la Casa del Fútbol. Rodeado de otros dirigentes, Honduras ha acumulado tristeza tras tristeza en selección absoluta. Rusia 2018, Qatar 2022 y United 2026 se han contado por frustraciones para el balompié nacional. Brasil 2014, la última vez en que la H asistió a un Mundial, se va quedando cada vez más lejos. Son 12 años de sequía los que se cumplirán en el próximo 2026 y esta agonía se extenderá al menos hasta los 16, si es que se clasifica al campeonato de 2030. A juzgar por esos resultados, los actuales federativos está reprobados en su gestión. Esas eliminaciones llegaron con diferentes matices. Rumbo a Rusia se perdió el boleto en el repechaje contra Australia, mientras que hacia Qatar se firmó la peor de las eliminatorias al ocupar el último lugar de la octagonal con cuatro puntos y ningún triunfo en 14 partidos. Si el no llegar a tierras asiáticas fue duro, la recién finalizada eliminatoria dejó un agrio sabor porque no se logró el boleto hacia el Mundial con la mayor cantidad de cupos (48) y sin tener que jugar con los tres gigantes de Norteamérica (Estados Unidos, Canadá y México). ¡Lamentable!