Reinaldo Rueda rompe en llanto tras el fracaso de Honduras rumbo al Mundial: "El fútbol nos da una lección de humildad"

EN VIVO: LO QUE VA DICIENDO EL DT DE HONDURAS



“Hoy el fútbol nos ha dado una lección de humildad, que los partidos hay que jugarlos antes de ganarlos. Un grupo muy competitivo. La ironía, nos quedamos fuera por un gol y se clasifica la selección que le sacamos 4 puntos de seis”



“Quizás son culturas futbolísticas que están viviendo transiciones difíciles. Ustedes (Costa Rica) menos porque estuvieron en el Mundial pasado y nosotros (Honduras) con varias ausencias. Nosotros tuvimos bajas importantes, jugadores que no estaban en buena racha en sus clubes”



“Creíamos que la disputa era con Costa Rica y el fútbol nos da una lección de humildad. No podemos subvalorar a nadie”



“Hasta hoy éramos líderes. Quizás algunos minutos algo que no... queríamos pasar directos como pasó la semana pasada ante Nicaragua, que no afrontamos ese juego con toda la intensidad ante un rival que se quería despedir de buena forma de su afición e impidió venir a aquí a sacar el boleto al Mundial”



Sobre su retiro del fútbol, respondió: “Yo dije: ‘si vamos al Mundial será la mejor forma de despedirme’. Uno quisiera seguir porque está es la pasión. Difícil, es muy difícil de asimilar esto. Los muchachos van a sus clubes y van superando poco a poco esto. Pero uno se queda con 27 meses de trabajo y que se queda afuera por un gol”