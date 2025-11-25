Diego Vazquez advierte a la Federación de Honduras: "Antes de buscar un técnico, deben arreglar lo básico"

“Los jugadores entrenan dos días y se quieren ir porque les duele todo”, cuestionó. Asimismo, lamentó que incluso las selecciones menores trabajen en sintético, lo cual considera un error básico y estructural que condiciona el desarrollo de cualquier proceso.Por eso, su mensaje es claro: antes de invertir en un entrenador caro, Honduras debe invertir en infraestructura, crear un ambiente profesional y brindarle al próximo seleccionador las condiciones mínimas para competir.“Si no tenés lo básico, por más que venga un técnico antes de enfrentar a Argentina, le va a costar”, advirtió con franqueza. Para Vásquez, el fútbol hondureño necesita un cimiento sólido antes que nombres rimbombantes.