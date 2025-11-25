Diego Vazquez advierte a la Federación de Honduras: "Antes de buscar un técnico, deben arreglar lo básico"

Mientras Honduras intenta levantarse tras otro fracaso rumbo al Mundial, una voz autorizada volvió a poner sobre la mesa un diagnóstico que incomoda, pero que refleja la realidad. Diego Vazquez, exentrenador de la Selección Nacional y actual técnico del Marquense de Guatemala, afirmó que el problema del fútbol hondureño no es el nombre del próximo entrenador, sino la falta de estructura y visión dentro de la Federación de Fútbol de Honduras (FFH).

Vazquez aseguró, en un análisis que realizó mediante sus redes sociales, que el país sigue atrapado en ciclos cortos, decisiones impulsivas y urgencias que impiden construir un proyecto real. “Lo más importante no es quién será el técnico, sino tener un objetivo claro con un proceso largo que incluya selecciones juveniles, inversión y coherencia desde la cabeza”, señaló. El argentino enfatizó que Honduras debe mirar ejemplos exitosos como Panamá, que mantuvo procesos largos con técnicos como Thomas Christiansen y Bolillo Gómez incluso en medio de resultados adversos. VER MÁS: Pedro Troglio responde a la posibilidad de dirigir a la Selección de Honduras: "Puede ser, quién te dice..." Para él, la continuidad, la planificación y la estabilidad son la base de cualquier renacimiento competitivo, algo que Honduras no ha logrado replicar desde hace más de una década y que también afecta las finanzas de la FFH. Sin embargo, su crítica más contundente fue hacia la infraestructura. Diego Martín Vazquez, entrenador de la 'H' en 2022, reveló que la Selección Nacional no cuenta con una cancha de grama natural para entrenar, sino únicamente con superficie sintética.