Reinaldo Rueda reaparece en Honduras dos días después de la eliminación de la Bicolor rumbo al Mundial 2026

Dos días después de la durísima debacle sufrida por Honduras en la Eliminatoria Mundialista, el técnico Reinaldo Rueda volvió a pisar suelo catracho. El entrenador colombiano aterrizó este jueves en el Aeropuerto de Palmerola acompañado de su esposa, en un ambiente de total calma pese a la fuerte presión mediática que ha rodeado a la Bicolor tras el fracaso rumbo al Mundial 2026. El estratega se mostró sereno durante su llegada, contrastando con la emotiva conferencia de prensa que ofreció tras el 0-0 ante Costa Rica, donde no pudo contener las lágrimas al ser consultado sobre el desenlace de la eliminatoria. Esa imagen recorrió el país y reflejó el duro golpe que significó el inesperado adiós al sueño mundialista.

Rueda regresó a Honduras principalmente para recoger sus pertenencias y realizar los últimos trámites antes de dejar oficialmente el cargo. Su contrato contemplaba la finalización del proceso en caso de no alcanzar el objetivo, por lo que su continuidad quedó descartada inmediatamente después del cierre de la fase clasificatoria. La llegada del técnico se da apenas un día después del retorno de los futbolistas que integraron la Selección Nacional. La mayoría de los seleccionados arribaron procedentes de Costa Rica el miércoles, aún procesando la tristeza y frustración por la eliminación, mientras que el entrenador lo hizo 24 horas más tarde.