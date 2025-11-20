Reinaldo Rueda reaparece en Honduras dos días después de la eliminación de la Bicolor rumbo al Mundial 2026

Rueda regresó a Honduras principalmente para recoger sus pertenencias y realizar los últimos trámites antes de dejar oficialmente el cargo. Su contrato contemplaba la finalización del proceso en caso de no alcanzar el objetivo, por lo que su continuidad quedó descartada inmediatamente después del cierre de la fase clasificatoria.La llegada del técnico se da apenas un día después del retorno de los futbolistas que integraron la Selección Nacional. La mayoría de los seleccionados arribaron procedentes de Costa Rica el miércoles, aún procesando la tristeza y frustración por la eliminación, mientras que el entrenador lo hizo 24 horas más tarde.