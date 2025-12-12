Samuel García vuelve a la carga por la presidencia de la Federación y grita por renuncias: "En Costa Rica ya hubo cambios"

<b>Samuel García</b> analizó la derrota ante <b>Marathón </b>con un tono de resignación, reconociendo que su equipo hizo un esfuerzo importante, pero las cosas no se dieron en el campo. Aseguró que el plantel se volcó a buscar el empate y eso dejó espacios que el rival aprovechó. Aunque afirmó que su equipo no jugó mal, lamentó que el fútbol hondureño atraviese problemas constantes y que esta vez los resultados no acompañaron. Sobre su postura respecto a la presidencia de la F<b>ederación de Fútbol de<a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/segundadivision/hector-vargas-arremete-contra-rueda-triangular-de-la-liga-nacional-seleccion-honduras-NK28552384" target="_blank"> Honduras</a>, García</b> fue directo y reiteró que el fútbol hondureño necesita un cambio profundo, comenzando por la renuncia de <b>Jorge Salomón.</b> Dijo estar dispuesto a “levantar la mano” y asumir responsabilidades, asegurando que él invierte y trabaja por el fútbol, a diferencia de dirigentes que, según él, solo cuidan intereses particulares. También mencionó que existe gente capacitada como Salomón Názar y otros hondureños con pasión y conocimiento para ocupar cargos importantes. Finalizó señalando que la federación debe estar en manos diferentes si se quiere evitar más fracasos a nivel de selecciones y ligas menores.