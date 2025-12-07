Estadisticas de ligas
Champions League
Centroamérica
Segunda División
No Todo es Futbol
MLS
Futbol Mexicano
DIEZ GAMING
Noticias del Mundo
Champions League
Especiales
PORTADA DIGITAL
ESCRIBE A DIEZ
Liga Nacional
Internacionales
Legionarios
La Selección
Fotogalerias
Videos
La Selección
Nuevo técnico de Honduras: ¿de qué nacionalidad te gustaría que fuera?
2025-12-07
Loading...
Unirme al canal de noticias
VIDEOS RECOMENDADOS
Estadísticas
Liga Nacional
VER TODAS LAS LIGAS
LO ÚLTIMO
Nuevo técnico de Honduras: ¿de qué nacionalidad te gustaría que fuera?
Federación de Fútbol de Honduras confirma qué hojas de vida de técnicos han llegado para la selección y cuándo lo anuncian
¿Cuándo finaliza el mandato de Jorge Salomón y su directiva en la Federación de Honduras y qué candidatos hay para sucederlo?
Carlos Pavón responde a Édrick Menjívar, señala al culpable de la eliminación de Honduras y deja claro: "No hubo liderazgo"
La escasez de porteros, el otro gran problema de la Selección de Honduras, expertos opinan: "Es el llamado a la titularidad"
FOTOGALERÍAS
Caso Victoria
Se revela el motivo por el que Supremo y La More no compraron al Victoria y la cantidad de millones que deben
No se vio por TV
Bella periodista destacó, Saíd se soltó y el 11 que Olimpia no utilizó: así fue el juego donde Victoria no se presentó
Fotos
La despedida que les dio Messi a Jordi Alba y Busquets, el cruce que hubo con Müller y David Ruíz hace historia
Liga Española
Pichichi La Liga: Mbappé se asusta tras triplete de Ferran Torres; así marcha la tabla de goleadores ¿Y Lamine Yamal?