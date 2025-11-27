¿Cuándo finaliza el mandato de Jorge Salomón y su directiva en la Federación de Honduras y qué candidatos hay para sucederlo?

Lo cierto de todo es que desde que Salomón se erigió como presidente de la <b>FFH</b> en junio del 2019, mandato que tiene como <b><a rel="nofollow noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/liganacionaldehonduras/en-vivo-nuevo-presidente-de-la-fenafuth-jorge-salomon-busca-la-reeleccion-por-cuatro-anos-mas-quienes-lo-reelegiran-BL13097314#:~:text=Este%20martes%20se%20llev%C3%B3%20a,la%20Fenafuth%20hasta%20el%202027.&amp;text=La%20Federaci%C3%B3n%20Nacional%20Aut%C3%B3noma%20de,como%20presidente%20del%20Comit%C3%A9%20Ejecutivo." target="_blank">caducidad hasta el verano del 2027</a></b>, dilapidó bajo su gestión el proceso a <b>Qatar 2022</b> y el que parecía más asequible, el de <b>United 2026</b>, sin mencionar las demás en categorías <b>Sub 17, Sub 20 y Juegos Olímpicos.</b>Con año y medio de mandato, <b>Jorge Salomón</b> parece no tener, hasta el día de hoy, un contricante para una vuelta en elecciones, que se darían en junio del 2027, ya con el proceso al <b>Mundial de United 2030</b> iniciado, no obstante, podría no contar el mismo respaldo como de costumbre.Exjugadores y algunos directivos ponderan a <b>Emilio Izaguirre</b> como una persona que podría tomar ese puesto y relevar a Salomón en la presidencia de la <b>Federación de Fútbol de Honduras</b>. El actual dirigente de las águilas del <b>Motagua </b>tiene un puesto como vicepresidente en la institución azul y si así lo quisiese, se podría postular al puesto.