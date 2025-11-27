¿Cuándo finaliza el mandato de Jorge Salomón y su directiva en la Federación de Honduras y qué candidatos hay para sucederlo?

La Selección de Honduras remató en San José, Costa Rica, la tercera eliminación al hilo del Mundial y con ello muchas críticas llegan a los artífices de tremendo bochorno para el balompié hondureño que ve poco a poco cómo selecciones del estirpe de Panamá se le acerca en misiones que antes parecían complicadas para ellos. Luego del nuevo fracaso que se suma a la gestión de Jorge Salomón y su equipo de trabajo, los detractores no han faltado. La gente de futbol pide la dimisión del federativo, quien se ha aferrado a la silla presidencial al afirmar luego de la eliminación que no ha pensado en renunciar a su cargo.

Lo cierto de todo es que desde que Salomón se erigió como presidente de la FFH en junio del 2019, mandato que tiene como caducidad hasta el verano del 2027, dilapidó bajo su gestión el proceso a Qatar 2022 y el que parecía más asequible, el de United 2026, sin mencionar las demás en categorías Sub 17, Sub 20 y Juegos Olímpicos. Con año y medio de mandato, Jorge Salomón parece no tener, hasta el día de hoy, un contricante para una vuelta en elecciones, que se darían en junio del 2027, ya con el proceso al Mundial de United 2030 iniciado, no obstante, podría no contar el mismo respaldo como de costumbre. Exjugadores y algunos directivos ponderan a Emilio Izaguirre como una persona que podría tomar ese puesto y relevar a Salomón en la presidencia de la Federación de Fútbol de Honduras. El actual dirigente de las águilas del Motagua tiene un puesto como vicepresidente en la institución azul y si así lo quisiese, se podría postular al puesto.

En las últimas elecciones del 2023 los postulantes que se presentaron, llenaron su papelería e iniciaron el proceso de inscripción fueron Gilberto Yearwood, mundialista en España 82' y Samuel García, dueño del Olancho FC, pero no contaron con el suficiente apoyo y por ende se reeligió a Salomón. García no terminó de pasar todos los filtros y se quedó en el camino. Cabe reseñar que si el actual presidente de la FFH se quiere reelegir, sería el último mandato de él ya que los estatutos de la Federación solamente permite que una persona se reelecta en tres periodos y Salomón ya suma dos mandatos.

¿QUÉ REQUISITOS NECESITA PARA POSTULARSE COMO PRESIDENTE DE LA FFH?