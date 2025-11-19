¿Renuncia de la Federación de Honduras? Jorge Salomón deja clara su postura tras la eliminación rumbo al Mundial 2026

Jorge Salomón, presidente de la Federación Nacional de Fútbol de Honduras, confirmó el adiós de Reinaldo Rueda mientras intentaba explicar a la afición la dolorosa eliminación rumbo al Mundial. Con evidente frustración, reconoció que el esfuerzo fue máximo, pero insuficiente, señalando que el golpe decisivo se dio en la visita a Nicaragua. Salomón admitió que el contrato de Rueda finalizaba justamente en esta fecha, abriendo la puerta a un cambio en el banquillo, al tiempo que destacó la necesidad de evaluar profundamente lo ocurrido y prepararse para afrontar un panorama regional cada vez más competitivo. El dirigente también habló sobre la incertidumbre del futuro federativo, aceptando que todas las opciones están sobre la mesa y que las decisiones no pueden tomarse “en caliente”. Asumió responsabilidad compartida por el fracaso y recalcó que, aunque la Selección tuvo momentos positivos en el año, el error en Nicaragua marcó la caída. Con una herida aún fresca, Salomón adelantó que la elección del nuevo técnico llegará tras un periodo de reflexión, evitando actuar por impulso y priorizando lo que considere mejor para el fútbol hondureño.





DECLARACIONES DE JORGE SALOMÓN

Rueda se va y cómo explicarle a la afición la eliminación rumbo al Mundial: "Estamos tristes por el gran esfuerzo que hicimos, hicimos lo infinito para buscar la clasificación, hemos hecho de todo, el fútbol es así, se gana, se pierde y se empata. Perdimos la eliminación en Nicaragua. Estamos tristes por no poder estar en el Mundial, porque se luchó. Con el profesor Rueda teníamos un contrato que decía que en esta fecha culminaba el contrato. De todos modos siempre tenemos reuniones con ellos para entender algunas cosas. Sí hay mucho trabajo para adelante, porque hoy en día lo que estamos viendo en el Caribe con la repatriación de mucho jugador que viene de afuera, nosotros también tenemos que trabajar para buscar las clasificaciones a los mundiales. Para mí personalmente ha sido muy difícil, lo vivimos con mucha ansiedad, hay que luchar y seguir adelante". ¿Darán un paso al costado? "Nosotros tenemos que ver todas las opciones, hay que ver lo que tenemos que hacer, hay que ver cómo está la competencia y varias cosas tenemos que alcanzar. La Selección no tuvo un buen año, estuvo en la Liga de Naciones, en la Copa Oro, hasta en la Eliminatoria iba bien, un empate en Costa Rica era posible, era un resultado manejable. Tuvimos ese gran error en Nicaragua. Estamos tristes, en caliente es difícil tomar decisiones. Vamos a ir poco a poco, porque queremos lo mejor para el fútbol de Honduras. Nosotros, mientras estemos ahorita, haremos todos los esfuerzos. Los jugadores dieron el máximo, el fútbol no termina hoy, hay que buscar las cosas para futuro. Se hizo, no sé que nos pudo hacer falta, hemos hecho todo lo humanamente posible".