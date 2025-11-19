Mario Faraj revela la increíble suma millonaria que la Federación de Fútbol de Honduras ha perdido con la eliminación del Mundial

<b>—Desde el punto de vista de los patrocinadores como ustedes, ¿cuánto se invirtió y qué impacto tiene esta eliminación?</b><br /><br />La inversión fue grande, realmente un golpe duro también para los patrocinadores. Confiamos cuatro años en este proceso, pero sabemos que estamos expuestos a estos resultados; así como se puede ganar y clasificar, también se puede perder y no clasificar. Hemos patrocinado dos clasificaciones a mundiales antes, pero estos últimos tres procesos han sido negativos. Invitamos a unirnos para iniciar un nuevo proceso, quizá con diferentes actores, aunque lo importante es trabajar de una manera diferente, porque la forma en que se ha trabajado últimamente no ha dado resultados.<b>—Sobre los 300 millones de lempiras, ¿ese impacto económico es solo por los premios de la FIFA o también por otros aspectos?</b><br /><br />Son principalmente premios de la FIFA y de patrocinadores, puede oscilar arriba de ese monto que les comentaba.