Edrick Menjívar anunció retiro de la Selección de Honduras: "La clasificación la dejamos ir contra Nicaragua"

El arquero de 32 años tuvo una ronda final de la eliminatoria de Concacaf con cinco partidos sin recibir gol.

    Edrick Menjívar disputó su último partido con la Selección de Honduras frente a Costa Rica. Foto DIEZ.
2025-11-18

La Selección de Honduras fracasó en su intento de volver a disputar el Mundial 2026 luego de quedar segundo del grupo C de la ronda final de la eliminatoria de la Concacaf. No le alcanzó a disputar ni el repechaje.

Este momento doloroso también impacta dentro del camerino de la Bicolor y muchos de los futbolistas comenzaron a expresarse tras la debacle luego del empate sin goles ante Costa Rica.

¡Decepción total! Lágrimas de Honduras al quedarse sin opciones de disputar el Mundial 2026

Edrick Menjívar, portero de Honduras y que no recibió goles en cinco partidos, desató su malestar luego de quedarse en el camino nuevamente.

El Caracol anuncio que le dice adiós a la Selección de Honduras a sus 32 años, tomó la decisión luego del encuentro disputado en el estadio Nacional de la ciudad de San José.

CONFERENCIA DE PRENSA DE EDRICK MENJÍVAR

No ir al Mundial 2026: "Difícil, es un fracaso total, no dolió en el alma, la clasificación la dejamos ir en Nicaragua, no la perdimos hoy".

En qué fallaron ante Costa Rica: "Faltó atrevimiento en el segundo tiempo, hubo varios resultados en la cabeza y no se nos dio ninguno".​​​​​​

La clave del fracaso: "No somos potencia en el mundo del fútbol, menospreciamos a Nicaragua, llegamos con mucho triunfalismo, fue el único que recibimos gol y nos toca quedar afuera".

El dolor es inmenso a pesar de sus 5 juegos sin recibir gol: "Nefasto, creo que es un sabor amargo y de nada sirve lograr un récord porque no estamos en el Mundial".

Un proceso fallido, lo que viene: "Hoy fue mi último partido, se los transmití, les deseo el éxito, lo hablaré con el club sobre mi deseo, es una decisión tomada. Solo es de la Selección de Honduras que me estoy retirando".

Franklin Martínez
Franklin Martínez
Periodista

Reportero y redactor desde 2010 en las plataformas de impreso y digital en Grupo OPSA (Diario Diez, La Prensa y El Heraldo) . Formado en las aulas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula.
