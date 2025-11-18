Edrick Menjívar anunció retiro de la Selección de Honduras: "La clasificación la dejamos ir contra Nicaragua"

La <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/laseleccion/seleccion-de-honduras-empata-con-costa-rica-y-los-dos-quedan-fuera-del-mundial-2026-ON28251942" target="_blank">Selección de Honduras fracasó</a></b> en su intento de volver a disputar el Mundial 2026 luego de quedar segundo del grupo C de la ronda final de la <b>eliminatoria de la Concacaf.</b> No le alcanzó a disputar ni el repechaje.Este momento doloroso también impacta dentro del camerino de la Bicolor y muchos de los futbolistas comenzaron a expresarse tras la debacle luego del empate sin goles ante Costa Rica.