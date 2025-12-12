Jonathan Rubio revela detalles inéditos del polémico chat entre Rueda y Bryan Róchez: "Lo que uno siembra, cosecha"

<b>Consultado sobre la disposición del delantero para volver a vestir la H, el volante del Petro Atlético confirmó que su excompañero siempre quiso estar:</b> "Claro que sí, él era el primero que quería estar. Yo creo que la mayoría o casi todos por así decirlo queremos estar en la selección, nos gustaría ayudar y bueno, por ahí surgieron este tipo de cosas""En el caso de él estaba siendo tomado en cuenta y de un momento a otro no se le tomó. Entonces cosas muy raras que, al final, todos ya sabemos lo que pasa en Honduras y es difícil. Las consecuencias se pagan, eso siempre lo digo yo, lo que uno siembra, va a cosechar".<b>Rubio añadió que al propio Róchez le sorprendió la versión de que no respondía mensajes: </b>"Al final hablamos solamente de eso, de esa situación que se dio, que inclusive a él le sorprendió porque no había recibido mensaje ni nada, y claro que sorprende de un jugador que quiere estar, más Honduras necesitando de goles"."Al final se tuvo un fracaso y es la suma de malas decisiones y de cosas que pasaron en la eliminatoria. Yo creo que no se puede decir mala suerte o buena suerte, si las cosas se hacen bien se va a tener un buen resultado, y si las cosas no se hacen bien es por la suma de muchos errores".