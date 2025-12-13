"Técnico con estilo europeo": Expertos ven el panorama que debe tomar la Selección de Honduras

Luego del duro golpe de no clasificar al <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/internacionales/landon-donovan-avisa-como-seleccion-mexicana-mundial-estadio-azteca-LG28599736" target="_blank">Mundial United 2026</a></b>, en la Federación de Fútbol de Honduras (FFH), tienen la gran tarea de enderezar el camino y primordial será elegir al futuro entrenador de la Bicolor mayor.El presidente de la FFH, <b>Jorge Salomón</b>, ya confirmó que han recibido <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/laseleccion/jorge-salomon-enumera-candidatos-honduras-adelanta-primer-fichaje-tecnico-hondureno-KI28575791" target="_blank">más de 25 currículos</a></b> de entrenadores, pero no ha revelado detalles sobre si será extranjero o un hondureño. Él personalmente desea uno nacional.