"Técnico con estilo europeo": Expertos ven el panorama que debe tomar la Selección de Honduras

El presidente de la FFH, Jorge Salomón , ya confirmó que han recibido más de 25 currículos de entrenadores, pero no ha revelado detalles sobre si será extranjero o un hondureño. Él personalmente desea uno nacional.

Por otra parte, Óscar "Cocli" Salgado , uno de los mejores formadores de jóvenes en el país, fue más allá en su análisis. “El primer error que se cometería ahorita es creer que de lo único que se tienen que ocupar es de la Selección mayor, ya que nuestro fútbol requiere de una persona que realmente se instale en el país, no como los técnicos que hemos tenido anteriormente, que prácticamente vienen ocho días a Honduras y luego pasan fuera del país en otras actividades”, advirtió.

Ahora bien, expertos han dado su punto de vista a DIEZ sobre qué le conviene a Honduras y hay opiniones divididas. En el caso de Reynaldo Tilguath , técnico de Olancho FC, dice que en la H se necesita un técnico europeo, que sea de la escuela inglesa u holandesa.

“Necesitamos un técnico que tenga el poder de determinar cómo se debe jugar en primera división, un modelo, un estilo, cómo debe modificarse la competencia de Segunda División. Por ejemplo, vemos el problema que está viviendo el Choloma, llega a primera división tras jugar un último torneo donde solo disputó 20 partidos, que son seis meses, solo juegan 10 partidos.

Entonces, si es posible el DT debe rodearse de mucha gente que tenga conocimiento en el país, que conozca cómo está la organización de nuestras fuerzas básicas, reservas, etc. Para que pueda incidir con su experiencia”, agregó Salgado.

Por su parte, Javier López, estratega español de Motagua, manifestó que una fusión de técnicos extranjeros con nacionales puede regalar muy buenos resultados en la Selección de Honduras.Para el exjugador de la Bicolor, Emilio Izaguirre, el próximo DT debe ser europeo.

“La gente que maneja el fútbol hondureño no sabe de fútbol. Van a querer poner un interino, engañar a la gente, pues yo creo que la cosa es respetar proceso”, subrayó.



OPINIONES DE LOS EXPERTOS



Raúl Cáceres, técnico de Platense:

“La Selección de Honduras lo que necesita es un entrenador que conozca la idiosincrasia de nuestros futbolistas, que esté listo, preparado y que tenga la buena disposición de estudiar la capacidad del futbolista nuestro, que esté claro que debe empezar un proceso y dispuesto a trabajar fuera de todos los parámetros, o sea, salir de lo normal, no con esos microciclos de una semana. No es tanto la nacionalidad, sino que esté claro”.



Reynaldo Tilguath, técnico de Olancho FC:

“Lo mejor es un técnico europeo, escuela inglesa u holandesa. El plan de trabajo debe ser fortalecer las selecciones sub-15. 17. 19 y 21. Además, que el escoja los entrenadores de las distintas selecciones menores”.



Javier López, técnico de Motagua:

“Comparto la fusión de técnicos y se puede dar de dos formas: un entrenador nacional apoyado por profesionales europeos, o un entrenador europeo con parte del cuerpo técnico europeo más técnicos nacionales que complementen y enriquezcan. Ambas alternativas son válidas para fusionar ideas diferentes y sacar lo mejor de cada una”.



Emilio Umanzor, entrenador hondureño:

“El fútbol no cambió, evolucionó y si el entrenador no evoluciona con el juego, se quedará atrás y arrastrará a sus jugadores con él. Hoy el fútbol exige entrenadores formados, actualizados y metodológicos, no improvisadores. Un entrenador competente debe dominar el juego a profundidad y también cinco momentos: acciones a balón parado, cómo defender y la transición, como atacar y la transición, las consignas estratégicas y la manera de entrenarlos con intensidad y realidad.



Óscar "Cocli" Salgado, técnico hondureño:

“El punto no es la Selección mayor, en la Bicolor mayor simplemente es donde se ven los resultados de todo lo mal que estamos haciendo abajo, nos referimos a Liga Nacional, Segunda División, Reservas. Necesitamos un perfil de una persona con experiencia en todos los ámbitos del fútbol, juveniles, primera y segunda división, selecciones, conocedor de Concacaf y estar muy actualizado en el tema de las nuevas tendencias y metodología que está solicitando el fútbol”.



Emilio Izaguirre, director deportivo de Motagua:

“Los tres técnicos de Concacaf que clasificaron al Mundial ahorita son europeos. El de Panamá es el mayor ejemplo para nosotros. El de Curazao, Surinam y el de Jamaica son europeos. ¿Qué más quieren? Entonces no entienden que hay que invertir y no son ni caros”.