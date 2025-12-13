¿Cuál es el nuevo gran cargo que FIFA le dio a Jorge Salomón y a Tato Saybe? El presidente revela lo que se viene para Honduras

<b>FIFA le dio un cargo nuevo: “</b>Me nombraron presidente de la Comisión de Asociaciones Miembro de FIFA y a Tato Saybe lo nombraron miembro de la Comisión de Desarrollo del Fútbol. Es un reconocimiento internacional importante. Esa comisión maneja temas delicados de FIFA y es una de las más antiguas e importantes. Aún no he tenido mi primera sesión, pero nos eligieron por la experiencia que tuvo FIFA con la Comisión Normalizadora en Honduras, que fue buena. Fuimos propuestos internacionalmente, no por Honduras".<b>¿Qué está pensando FIFA para apoyar más a Centroamérica? "</b>A nivel mundial hay un esfuerzo, pero en CONCACAF saben lo importante que es Centroamérica. Tenemos problemas muy similares entre los siete países, y trabajamos en conjunto para recibir más apoyo y superar los obstáculos pensando en el futuro del fútbol de la región".