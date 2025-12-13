¿Cuál es el nuevo gran cargo que FIFA le dio a Jorge Salomón y a Tato Saybe? El presidente revela lo que se viene para Honduras

El presidente de la Federación de Fútbol de Honduras, Jorge Salomón, abordó varios temas clave relacionados con el crecimiento estructural y el posicionamiento internacional del balompié nacional. Uno de los anuncios más relevantes fue la construcción de una nueva cancha de grama natural en Siguatepeque, proyecto que busca fortalecer la infraestructura y facilitar los procesos de concentración de la Selección Nacional. Además, Salomón destacó el respaldo de la FIFA en este tipo de iniciativas y el reconocimiento que ha recibido Honduras a nivel internacional. El dirigente explicó los avances en el diseño del nuevo complejo deportivo, los plazos estimados para su culminación. Asimismo, aunque en Honduras la afición pide su renuncia a gritos de la Federación de Fútbol, recientemente fue premiado por la FIFA en su reciente nombramiento en una comisión estratégica.

LA ENTREVISTA

Nueva cancha en Siguatepeque: “Ya compramos los terrenos junto al hotel de la Federación en Siguatepeque y construiremos una cancha de grama natural de primer nivel. Eso permitirá que la Selección Mayor se concentre ahí sin necesidad de trasladarse a Tegucigalpa o San Pedro Sula. Ese objetivo lo tenemos claro como parte del crecimiento en infraestructura. Ahora buscamos acompañar más la parte deportiva con especialistas que estén cerca de nosotros”. ¿Cuándo estará lista la nueva cancha? "Ya se adquirieron los terrenos y la empresa encargada está diseñando el proyecto. Esperamos que, dependiendo de los tiempos con FIFA, esté terminada antes del cierre del próximo año. Es un apoyo que hemos gestionado junto a FIFA porque es clave para el desarrollo del fútbol".