¡Agarrón entre Keylor Navas y Kervin Arriaga! El clásico Costa Rica vs Honduras tuvo bronca

Fue un cierre intenso entre Honduras y Costa Rica en el estadio Nacional de San José.

2025-11-18

Intenso clásico centroamericano entre las selecciones de Costa Rica y Honduras en la sexta y última jornada de la ronda final de la eliminatoria de la Concacaf por ir al Mundial 2026.

El estadio Nacional de la ciudad de San José vivió un encuentro de alto voltaje en el último y tuvo una bronca entre los jugadores de la Bicolor y los ticos.

¡Keylor Navas se lució! Andy Nájar lo fulminó y el portero evitó el primero de Honduras

En el descuento, una acción de Joel Campbell en ataque donde el meta Edrick Menjívar salvó el arco catracho. Los ticos pedían el penal y los nacionales fueron a reclamarle.

De inmediato se dio el encontronazo entre ambos plantes, llegó el experimentado Keylor Navas intentando separar a los suyos, pero tuvo un choque fuerte contra Kervin Arriaga.

El exjugador del Levante y Real Madrid se dijo de todo contra el actual futbolista que milita en el equipo azulgrana. Además, el duelo terminó con la expulsión de Manfred Ugalde y Carlos Pineda.

