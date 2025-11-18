¡Agarrón entre Keylor Navas y Kervin Arriaga! El clásico Costa Rica vs Honduras tuvo bronca

En el descuento, una acción de <b>Joel Campbell en ataque </b>donde el meta Edrick Menjívar salvó el arco catracho. Los ticos pedían el penal y los nacionales fueron a reclamarle.De inmediato se dio el encontronazo entre ambos plantes, llegó el experimentado Keylor Navas intentando separar a los suyos, pero tuvo un choque fuerte contra Kervin Arriaga.El exjugador del Levante y Real Madrid se dijo de todo contra el actual futbolista que milita en el equipo azulgrana. Además, el duelo terminó con la expulsión de Manfred Ugalde y Carlos Pineda.