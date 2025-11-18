La Selección

"Locos por la H": transmisión EN VIVO del Costa Rica vs Honduras rumbo al Mundial 2026

Se está viviendo el partido entre Nicaragua y Honduras por la eliminatoria de la Concacaf.

  • Locos por la H: transmisión EN VIVO del Costa Rica vs Honduras rumbo al Mundial 2026

    Estamos en VIVO en todas las plataformas de Diario Deportivo Diez. Foto DIEZ.
2025-11-18

La Selección de Honduras buscará sellar hoy el boleto al Mundial United 2026 con una combinación de resultados, en la visita a Costa Rica y estará pendiente del encuentro Haití vs Nicaragua.

Se juega la sexta jornada y última jornada de la ronda final de la eliminatoria de la Concacaf por el grupo C y hay mucha expectativa porque se definen los clasificados al Mundial 2026 de los otros grupos A y B.

Revolucionado 11 titular de Honduras: Así atacará Reinaldo Rueda a Costa Rica en la lucha por el boleto al Mundial

En DIEZ vivimos un transmisión muy especial con "Locos por la H" durante los 90 minutos, pendientes de todo lo que ocurra del encuentro entre Ticos y Catrachos, junto al de los haitianos y Pinoleros.

Los periodistas Gustavo Roca, Daniel Ramírez, Claudia Torres y Nelson García te llevarán todas las acciones del encuentro de manera intensa y dinámica.

Unirme al canal de noticias
Franklin Martínez
Franklin Martínez
Periodista

Reportero y redactor desde 2010 en las plataformas de impreso y digital en Grupo OPSA (Diario Diez, La Prensa y El Heraldo) . Formado en las aulas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula.
Eliminatoria Concacaf
|
Mundial 2026
|
Honduras
|
Costa Rica
|