"Locos por la H": transmisión EN VIVO del Costa Rica vs Honduras rumbo al Mundial 2026

La <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/laseleccion/costa-rica-vs-honduras-en-vivo-online-hora-canal-transmision-eliminatoria-mundialista-NM28246139" target="_blank">Selección de Honduras</a></b> buscará sellar hoy el boleto al Mundial United 2026 con una combinación de resultados, en la visita a Costa Rica y estará pendiente del encuentro Haití vs Nicaragua.Se juega la sexta jornada y última jornada de la ronda final de la eliminatoria de la Concacaf por el grupo C y hay mucha expectativa porque se definen los clasificados al<b> Mundial 2026 </b>de los otros grupos A y B.