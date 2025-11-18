"Locos por la H": transmisión EN VIVO del Costa Rica vs Honduras rumbo al Mundial 2026

La Selección de Honduras buscará sellar hoy el boleto al Mundial United 2026 con una combinación de resultados, en la visita a Costa Rica y estará pendiente del encuentro Haití vs Nicaragua.

Se juega la sexta jornada y última jornada de la ronda final de la eliminatoria de la Concacaf por el grupo C y hay mucha expectativa porque se definen los clasificados al Mundial 2026 de los otros grupos A y B.