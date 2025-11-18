Secretario de la FFH revela lo que Honduras ha cuidado para enfrentar a Costa Rica y deja claro: "Es ahora o nunca"

La <b>Selección Nacional de Honduras </b>vive horas intensas en San José, donde esta noche se juega la clasificación al <b>Mundial 2026 </b>en un duelo decisivo ante <b>Costa Rica</b>. El ambiente dentro del plantel es de concentración absoluta, pero también de mucha ilusión.Así lo transmitió <b>José Ernesto Mejía</b>, secretario general de la Federación de Fútbol de Honduras (FFH), quien conversó con Diario DIEZ a pocas horas del pitazo inicial del duelo trascendental para que la Bicolor clasifique a la <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/fotogalerias/cristiano-ronaldo-visito-trump-casa-blanca-por-que-cr7-no-podia-entrar-a-estados-unidos-en-12-anos-KL28239838#image-1" target="_blank">Copa del Mundo</a></b>.Mejía aseguró que dentro del grupo existe optimismo, sin caer en exceso de confianza. “Esperamos una gran alegría para el pueblo hondureño. Es un partido dificilísimo, un clásico centroamericano donde nadie quiere perder. Hoy se juega una clasificación mundialista y queremos que todo salga bien”, expresó.