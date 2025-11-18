Secretario de la FFH revela lo que Honduras ha cuidado para enfrentar a Costa Rica y deja claro: "Es ahora o nunca"

La Selección Nacional de Honduras vive horas intensas en San José, donde esta noche se juega la clasificación al Mundial 2026 en un duelo decisivo ante Costa Rica. El ambiente dentro del plantel es de concentración absoluta, pero también de mucha ilusión. Así lo transmitió José Ernesto Mejía, secretario general de la Federación de Fútbol de Honduras (FFH), quien conversó con Diario DIEZ a pocas horas del pitazo inicial del duelo trascendental para que la Bicolor clasifique a la Copa del Mundo. Mejía aseguró que dentro del grupo existe optimismo, sin caer en exceso de confianza. “Esperamos una gran alegría para el pueblo hondureño. Es un partido dificilísimo, un clásico centroamericano donde nadie quiere perder. Hoy se juega una clasificación mundialista y queremos que todo salga bien”, expresó.

El dirigente también reconoció el golpe emocional que significó la derrota en Nicaragua, aunque afirmó que el equipo supo levantarse. “Ese día fue un duelo, pero había que volver a trabajar. Ese momento ya se superó y hoy están focalizados. Es ahora o nunca”, dijo. La presión no solo cae sobre Honduras. Costa Rica también llega obligada y pendiente del duelo entre Haití y Nicaragua, un resultado que podría influir en el destino del grupo: “Espero que Nicaragua salga como un equipo aguerrido a jugar, que no se vayan a dejar golear”. Aun así, Mejía fue claro: “Nuestro partido hay que ganarlo. Estamos a 90 minutos de un Mundial en casa ajena, pero tenemos fe en que lo sacaremos adelante”. Honduras juega ante Costa Rica a las 7 de la noche (hora de Centroamérica)

- ENTREVISTA CON JOSÉ ERNESTO MEJÍA -

A pocas horas del partido, ¿cómo están esos ánimos? ¿Qué esperan esta noche?



Bueno, esperamos lo mejor, esperamos una gran alegría para el pueblo hondureño, sin caer en el triunfalismo, es un partido dificilísimo, igual de tocados están los ticos, es un clásico centroamericano, un partido que independientemente de las posiciones siempre de dientes apretados, nadie lo quiere perder y hoy obviamente se juega la clasificación a un mundial, así que va a ser un partido bravo, con la fe en Dios, que la suerte nos sonría y que los muchachos hoy anden finos y que todo salga bien, eso es lo que queremos todos los hondureños bien nacidos, que veamos Honduras nuevamente, un mundial que hoy en la noche y mañana y todas estas Navidades podemos celebrar. ¿Qué detalles han cuidado en relación a lo que pasó en Nicaragua para que no se repita la historia?



Bueno, yo creo que ha hecho un gran trabajo el equipo técnico con los muchachos, como decía el profesor Quintero, el día de la derrota con Nicaragua fue un día de duelo, había que dejarlos que sufriera en ese momento, pero al día siguiente había que trabajar y han estado haciendo eso. Yo creo que ese momento se superó, fue un momento durísimo porque nadie se lo esperaba, pero superado y hoy están focalizados en que tienen que salir a ganar, es ahora o nunca y los muchachos están mentalizados, el cuerpo técnico también, así que el ambiente es bueno, se ha trabajado bien, la cancha está espectacular, es un clima maravilloso en San José, no está lloviendo, así que esperemos lo mejor hoy para nuestra selección.

En Costa Rica están un poco dolidos, me imagino que eso puede ser un factor a nuestro favor



Así es un partido que ambas selecciones probablemente estén viendo de reojo el resultado del Haití-Nicaragua, sobre todo Costa Rica, pero hay que jugar y el partido nuestro hay que ganarlo y salir a darlo todo. Los muchachos como le digo están muy enfocados en el partido, estamos a 90 minutos de un mundial en casa ajena, pero bueno, primero Dios que podamos esta noche llevarnos la clasificación al mundial. Merecimiento de ir al mundial



Si es un clásico centroamericano, nosotros merecemos ir al mundial, se ha trabajado bien, se ha traído un excelente cuerpo técnico, tenemos un gran grupo de jugadores, así que si alguien merece ir al mundial es Honduras.

¿Esperan que Nicaragua cumpla o Haití cumpla?



Yo esperaría que Nicaragua salga a hacer un buen partido, la cancha es una cancha sintética también que un poco más blanda que la de Nicaragua, los nicas están acostumbrados a jugar ahí, yo espero que salgan a hacer un partido y a despedirse dignamente nosotros independientemente de todo, hacer nuestro partido y a buscar el gane desde el principio. El profe sabe muy bien cómo va a salir con su equipo para nosotros nos vamos a dar cuenta una hora antes así como lo hacen ustedes y bueno, él sabrá qué equipo va a poner, pero estoy seguro que a los 11 hombres que ponga van a responder.