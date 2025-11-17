Miguel 'Piojo' Herrera lamenta las bajas de Costa Rica ante Honduras y se encara con la prensa: "A lo mejor yo soy tonto"

<b>Usted ha sido muy claro en que es el responsable de la situación que estamos viviendo, pero preguntándole por situaciones concretas, ¿en qué situaciones, en qué aspectos considera usted que se ha equivocado y cuáles son esas situaciones que usted considera que se pudieron haber mejorado o se pudieron haber tratado mejor?</b><br /><br />Primero estoy pensando positivo, obviamente están ambas circunstancias, yo más bien estoy visualizando de que todo se ve de la manera en que queremos, la generación es como se va marcando, de una u otra manera, me acuerdo la generación de Keylor, de Bryan, cuando ellos estuvieron en la eliminación para Sudáfrica, después vino un gran avance de evolución en el fútbol del país y de la selección, entonces gracias a ellos hay varios muchachos que están jugando en el exterior y creo que eso también les va a ayudar a ir mejorando el día por día y bueno, está en cada quien si quiere mejorarse y avanzar en su profesión y nosotros obviamente, estamos pensando positivos porque lo primero que está en nuestra mente es avanzar. Cuando termine el resultado de lo que hagamos, sacaremos una evaluación de qué fue lo que hicimos bien o mal, bajo siempre la responsabilidad que he asumido y después determinaremos qué pudimos haber hecho mejor o qué pudimos haber modificado y al final de cuentas nos sirve para reflexionar y aprender, pero hasta que nosotros terminemos podemos hacer una evaluación real de lo que pasó.<b>¿Qué piensa sobre el respaldo que recibió de la prensa mexicana tras los cuestionamientos por su papel como técnico de la selección nacional de Costa Rica? </b><br /><br />No tengo idea, la verdad es que no estoy leyéndolos, ni a los de aquí ni a los de allá, ni a nadie. Estoy metido en lo que he hecho hace muchísimos años y que ustedes eran una parte muy importante para mí. El 50% de lo que yo quiero transmitir, lo puedo transmitir gracias a ustedes. Si ustedes no están, no puedo transmitir lo que yo quiero. Creo que nosotros somos el otro 50%, para mí son muy importantes, tanto los de aquí, como los de allá, como los de Rusia, los de China, los de Japón, los de Brasil, todos los medios son muy importantes y trato de respetarlos. Ustedes han hecho sus cuestionamientos y sus palabras con respeto, a lo mejor con exigencia, pero con respeto, entonces no estoy leyéndolos, no estoy pendiente de ustedes, estoy pendiente de ellos y de lo que nosotros trabajamos y les dejo hacer su trabajo de la mejor manera a ustedes.<b>¿Existe la posibilidad de un cambio a línea de cuatro? ¿Qué tan brusco puede ser jugar toda la eliminatoria de una forma y llegar al último partido con otro sistema? </b><br /><br />En cada partido se pueden dar cambios, gracias a Dios hemos trabajado línea de tres, línea de cinco. Usted está hablando como que si ya hay algo confirmado, entonces solo nosotros sabemos cómo vamos a jugar el día de mañana e igual, si jugamos línea de tres, cinco o cuatro, también ya lo hemos trabajado muy bien.<b>En todo este tiempo que ha estado con la selección, ¿cómo analiza la calidad del futbolista tico y especialmente para afrontar momentos tan complicados y partidos que han sido determinantes, por ejemplo estos eliminatorios? </b><br /><br />No me voy a cansar de decirlo, a mí me ha sorprendido gratamente el nivel del futbolista que usted presenta, es muy bueno, yo he hablado con muchísima gente de muchos lados recomendando muchachos, porque tienen una gran calidad, son buenos jugadores, son tipos pensantes, están preparados, no nada más en la parte futbolística sino en su parte académica, están preparados, son tipos pensantes, son tipos que saben jugar, que no les molesta jugar, que no les ahuyenta, de repente van a jugar a Ucrania o Gran Bretaña, o van a Bélgica, y van con la determinación de querer triunfar y de salir adelante, entonces me deja muy tranquilo y contento saber que tengo la posibilidad de dirigir grandes muchachos y muy buenos jugadores.<br /><br /><b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/centroamerica/eliminatoria-concacaf-como-esta-repechaje-selecciones-clasificaran-CC28193670" target="_blank">ASÍ ESTÁ EL PANORAMA EN LA ELIMINATORIA DE CONCACAF PREVIO A LA ÚLTIMA FECHA</a></b><b>Usted habló varias veces de la importancia, la confianza y conexión con el grupo en diferentes entrevistas, pero sinceramente da la impresión de que ese click ha costado mucho llegarle, o sinceramente nunca se concretó. Costa Rica solo pudo imponerse a rivales que en el papel eran inferiores y no logró vencer a ninguna selección de un peso mayor o superior ¿por qué cree que su idea todavía no ha podido ser trasladada y qué le deja usted a esta selección en esta eliminatoria?</b><br /><br />¿Qué selección tú considerabas? Lo que tú estás diciendo, no lo dije yo, lo dijo él. Juegan en Francia, Portugal, juegan en la MLS, no juegan en ligas chiquitas. Entonces, de repente, eso es lo que no vemos. Y eso no quiere decir que por eso no teníamos que saber salir a ganar, eso intentamos. Y yo creo que el equipo trabaja, los muchachos tienen una gran voluntad por hacer las cosas. Por eso yo, según dije la vez pasada, fui el responsable y salí triste. Y no les puedo reclamar a ellos porque se mataron en la cancha, salieron acalambrados, salieron como desgarrados. Alonso se mató en la última jugada para conseguir el resultado, hasta se lesionó. Y bueno, así es el fútbol. Yo no les puedo reclamar, al contrario, estoy agradecido con ellos. Y después asumo mi responsabilidad, como lo dije desde el principio.<b>11 meses después se puede llegar a esta conclusión. ¿Qué tanta distancia hay entre cómo usted quería poner a jugar a la selección de Costa Rica cuando usted llegó, la idea que usted traía, en contra de lo que usted terminó recibiendo o lo que se encontró aquí con los jugadores? Porque parece que Costa Rica no tenía una forma continua de juego. </b><br /><br />Me parece que hemos jugado siempre 5-3-2. En la forma de juego, en la formación de la cancha, hemos variado de repente sobre el partido en algún momento, pero en nuestro parado siempre ha sido el mismo. No estoy entendiendo un poco tu pregunta, que es clara, pero no la estoy entendiendo. <b>Usted lo que ha sido consistente es en la línea de 5. Después el armado hacia el frente. Parece que a lo mejor es ahogado con dos puntas. En el equipo hubo contragolpe, en los hombres abiertos. Entonces ha tenido variaciones. Y no ha sido la forma de juego consistente. No solo en táctica, en estrategia, sino en la variante de forma del partido. </b><br /><br />¿Con una variante ya no ha sido consistente? ¿Si yo varío en una variante no es consistente?, ¿una variante? No estoy entendiendo. Por eso digo que a lo mejor yo soy tonto porque no estoy entendiendo.'