El portero José Calderón rompe el silencio luego de ser acusado de amañar partidos en Panamá

El veterano guardameta aclara la polémica jugada que provocó la derrota de su equipo este fin de semana.

2026-05-04

José Calderón, portero panameño que tuvo paso en Honduras por clubes como Marathón y Plantese, fue acusado en su país por amaño de partido tras la derrota de su equipo, el Sporting San Miguelito, ante Alianza (2-3).

El arquero de 40 años cometió un grosero error cuando ya estaba por finalizar el compromiso y le costó la derrota a su club. Calderón terminó ingresando el esférico en su propia portería cuando intentó atraparlo, tras un centro desde la banda izquierda que parecía fácil de controlar.

Ante esto, su propio compañero, el delantero Gustavo Herrera abandonó la cancha sin pedir el cambio, se fue directo al camerino y luego explotó a través de sus redes sociales, acusándolo de amañar partidos.

"José Calderón es un pu** amolador de partidos y son muchos más. No les da vergüenza, ya lo hacen tan claro, todo el mundo viendo un jugador con mucha experiencia que en su momento representó al país en esta mi***. ¿Ese es el ejemplo que le transmite a los más jóvenes?", lanzó en Instagram.

Tras todo el escándalo que ha generado esta acción en Panamá, fue el turno para el guardameta de defenderse, asegurando que fue un error desafortunado suyo.

"En relación con la jugada ocurrida al minuto 89 del último partido disputado, correspondiente al campeonato nacional de fútbol, reconozco que, en el intento de contener una acción en el área, se produjo una jugada desafortunada que derivó en un autogol", relata Calderón por medio de un comunicado oficial desde su Instagram.

"Al concluir el encuentro, no se dieron las condiciones para dirigirme personalmente a mis compañeros y al cuerpo técnico, en un contexto marcado por la natural frustración por el resultado; sin embargo, expreso por este medio, mis sinceras disculpas a ellos, así como a mi familia y a toda la afición de nuestro equipo, asumiendo plenamente la responsabilidad por un error estrictamente deportivo y de carácter involuntario", explica.

Y añade: "A lo largo de más de 20 años de trayectoria profesional, tanto a nivel nacional como internacional, incluyendo mi participación con la selección nacional, he conducido mi carrera con apego a los principios de integridad, respeto y lealtad hacia el deporte y hacia todos quienes forman parte de él. Ese ha sido, y seguirá siendo, el único estándar que guía mi conducta profesional y personal".

"En atención a recientes pronunciamientos y a los señalamientos que de ellos se desprenden, rechazo de manera categórica cualquier intento de vincular esta jugada con conductas contrarias a la integridad del deporte. Se trató de una acción fortuita, propia de la dinámica del juego", apunta Calderón, negando cualquier relación con amaños de partidos.

"Manifiesto, además, mi total disposición a colaborar con cualquier revisión o investigación que las autoridades deportivas o competentes estimen pertinente, con la convicción de que un análisis objetivo permitirá confirmar la naturaleza estrictamente deportiva de lo ocurrido. Sin perjuicio de lo anterior, me reservo el derecho de ejercer las acciones legales correspondientes frente a cualquier persona natural o jurídica que, mediante afirmaciones falsas o infundadas, pretenda afectar mi honra y reputación", cerró.

