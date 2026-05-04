El portero José Calderón rompe el silencio luego de ser acusado de amañar partidos en Panamá

<b>José Calderón</b>, portero panameño que tuvo paso en Honduras por clubes como <b>Marathón </b>y <b>Plantese</b>, fue acusado en su país por amaño de partido tras la derrota de su equipo, el <b>Sporting San Miguelito</b>, ante <b>Alianza </b>(2-3). El arquero de 40 años cometió un grosero error cuando ya estaba por finalizar el compromiso y le costó la derrota a su club. <b>Calderón </b>terminó ingresando el esférico en su propia portería cuando intentó atraparlo, tras un centro desde la banda izquierda que parecía fácil de controlar.