¡Sorpresa en Nicaragua! La selección pinolera tendrá nuevo y experimentado entrenador y se ilusionan de cara al 2030

Nacido en Argentina, <b>Juan Cruz Real</b>, de 49 años, inició su carrera como jugador en equipos como <b>Independiente</b>, <b>Arsenal</b> de Sarandí y <b>Almirante Brown,</b> antes de llegar al banquillo. Su transición comenzó en Costa Rica con el <b>Belén FC</b>, pero su explosión llegó en Colombia, donde acumuló logros notables en menos de una década. En 2020, Real marcó un hito al conquistar la Liga de Colombia con <b>América de Cali,</b> logrando el bicampeonato histórico para el club escarlata tras vencer a <b>Independiente Santa Fe </b>en la final. Este título, su primera estrella como director técnico, lo catapultó como uno de los mejores de Colombia, donde también fue reconocido como el mejor entrenador del año 2021 con<b> Junior de Barranquilla</b>. Sus números en estos clubes reflejan un promedio de victorias superior al 50%. En Argentina dirigió al <b>Belgrano </b>de Córdoba en 2024, reemplazando a<b> Guillermo Farré </b>y debutando con victoria ante <b>Tigre</b>.