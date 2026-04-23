¡Sorpresa en Nicaragua! La selección pinolera tendrá nuevo y experimentado entrenador y se ilusionan de cara al 2030

Juan Cruz Real se perfila como el nuevo entrenador de la Selección Nacional de Fútbol de Nicaragua, según información del periodista nicaragüense Nectalí Zeledón. El técnico argentino de alto perfil asumirá el cargo de manera oficial en los próximos días, trayendo consigo una amplia experiencia en el fútbol sudamericano. La información detalla que Real llega directamente de dirigir a la Universidad de Concepción en Chile, donde preparó al equipo para su regreso a la Primera División tras ganar la Primera B en 2025. Su trayectoria incluye pasos por clubes de élite en Argentina, Colombia y Chile, consolidándolo como una figura probada.

Nacido en Argentina, Juan Cruz Real, de 49 años, inició su carrera como jugador en equipos como Independiente, Arsenal de Sarandí y Almirante Brown, antes de llegar al banquillo. Su transición comenzó en Costa Rica con el Belén FC, pero su explosión llegó en Colombia, donde acumuló logros notables en menos de una década. En 2020, Real marcó un hito al conquistar la Liga de Colombia con América de Cali, logrando el bicampeonato histórico para el club escarlata tras vencer a Independiente Santa Fe en la final. Este título, su primera estrella como director técnico, lo catapultó como uno de los mejores de Colombia, donde también fue reconocido como el mejor entrenador del año 2021 con Junior de Barranquilla. Sus números en estos clubes reflejan un promedio de victorias superior al 50%. En Argentina dirigió al Belgrano de Córdoba en 2024, reemplazando a Guillermo Farré y debutando con victoria ante Tigre.